ما حقيقة الصورة المتداولة لملكة جمال فلسطين ووصيفتيها عام 1947

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة قالوا بأنها لملكة جمال فلسطين ووصيفتيها عام 1947.

تظهر في الصورة بالأسود والأبيض ثلاث سيّدات أنيقات يقفن على درج. وكتب في التعليق المرافق: “في ذلك الزّمن الجميل: ملكة جمال فلسطين ووصيفتيها. الجمال في بلد مسالم قبل عام 1947”.

حصدت الصورة مئات التفاعلات على موقع فيسبوك منذ بدء انتشارها في تشرين أكتوبر 2021، إلا أنّ الصورة ليست لملكة جمال فلسطين ووصيفتيها، حسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس.

وأضاف التقرير أن الصورة تعود لملكات جمال روسيا والنمسا وهولندا، خلال مسابقة ملكة جمال أوروبا عام 1930.

وأرشد التفتيش إلى مواقع عدّة نشرت الصورة نفسها مشيرةً إلى أنّها ملتقطة خلال حفل مسابقة ملكة جمال أوروبا عام 1930.

وبحسب هذه المواقع، فإن السيّدات اللواتي يظهرن في هذه الصورة هنّ ملكات جمال روسيا والنمسا وهولندا. والصورة معروضة أيضاً على موقع على شكل بطاقة بريديّة قديمة.