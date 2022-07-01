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ما حقيقة الصور التي تظهر موقع انتحار عائلة بمصر؟

الشروق أونلاين
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ما حقيقة الصور التي تظهر موقع انتحار عائلة بمصر؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً في مصر صور قيل إنها تُظهر موقع انتحار عائلة بأكملها في آخر جوان 2022.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح، إذ إن الصور ملتقطة قبل أيام من ظهور المنشور، وقد نشرتها وسائل إعلام محليّة مرفقة بخبر عن وفاة شاب غرقاً في النيل.

يحمل المنشور ثلاث صور تُظهر تجمهرا ًحول ما يبدو أنه جسر، وتبدو في إحدى الصور سيارة إسعاف.

وجاء في التعليقات المرافقة: “عاجل الآن: انتحار أسرة كاملة من أعلى كوبري طلخا بالمنصورة”، علماً أن هذا المنشور ظهر بهذه الصيغة في 28 جوان.

لكن التفتيش عن هذه الصور على محرّكات البحث أظهر أنها منشورة قبل ذلك بأيام وفي سياق مختلف.

فقد نشرتها وسائل إعلام محليّة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه على أنها من موقع غرق شاب في نهر النيل، في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية في شمال مصر.

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