ما حقيقة الفيديو المتداول حول تبول فرنسيين على طفل مالي؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور ادعى ناشروها أنها لفرنسيين قام أحدهم بالتبول على طفل مالي.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن الفيديوهات والصور لا علاقة لها بمالي أو بفرنسا وهي في الحقيقة مقتطفة من عمل فنيّ في البرازيل نفذّ عام 2013.

وممّا جاء في التعليقات المرافقة “رجلان وامرأة يتبولون على طفل من الجنسيّة الماليّة في إحدى القرى الفرنسيّة (…) وذلك بعد أن طردت مالي السفير الفرنسي لديها”.

بدأ تداول هذه المنشورات التي حصدت مئات المشاركات على مواقع التواصل باللغة العربية من فيسبوك وتويتر ويوتيوب وبالإنكليزية، بعد أيّام على إعلان المجلس العسكري في مالي في 31 جانفي 2022 طرد جويل ميير السفير الفرنسي المعتمد في باماكو منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وأرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الكاملة والأصليّة من الفيديو منشورة قبل خمس سنوات على موقع Vimeo المختصّ بالفيديوهات تحت عنوان “performance PIEDRA de REGINA JOSÉ GALINDO”، ما ترجمته باللغة العربية “العمل الفنيّ بييدرا (أي حجر) لريجينا خوسيه غاليندو”.

ووفق معهد Hemispheric، الذي يجمع الفنانين والعلماء والنشطاء من جميع أنحاء الأميركيتين، سُجّل الفيديو في 17 جانفي 2013 خلال لقاء سنوي أقامه المعهد في ساو باولو في البرازيل.

والهدف من العمل الفنيّ هذا، تسليط الضوء على العنف الجسدي الذي تتعرّض له النساء في كلّ أنحاء العالم.

وقامت غاليندو خلال هذا العمل بطلاء جسمها بالفحم بهدف أداء هذا الدور.