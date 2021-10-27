ما حقيقة الفيديو المتداول لطواف اليهود حول الكعبة؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأشخاص يطوفون بشكل غير مألوف حول الكعبة، وادعى البعض بأنهم يهود أجازت لهم السلطات السعوديّة دخول الحرم المكّي.

يظهر في الفيديو عدد من الأشخاص يطوفون حول الكعبة هازّين رؤوسهم ومصدرين أصواتاً كصوت اللهاث، وجاء في التعليقات المرافقة: “يهود يطوفون حول الكعبة ويمارسون طقوسهم اليهودية وسط المسلمين”.

وحصد الفيديو عشرات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وصدق كثيرون بأنهم يهود بالرغم من أن دخول الحرم المكّي ليس متاحاً لغير المسلمين.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والفيديو يظهر أتباعاً لطريقة صوفية وهم يؤدّون نوعاً من “الذكر” يثير الجدل بين المسلمين.

واستند مطلقو هذا الادعاء حسب التقرير على ما يبدو إلى تشابه في بعض العناصر بين ما فعله هؤلاء الأشخاص وبين طقوس يهوديّة، ولاسيما هزّ الرأس والجسم.

وقال الشيخ إبراهيم رمضان المارديني المتخصص في الفقه الإسلاميّ والباحث في مدارس التصوّف “هؤلاء أتباع طريقة صوفيّة يطوفون حول الكعبة المشرّفة”.

وأضاف في حديث لخدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس “ما يقوم به هؤلاء هو نوع من ذكر الله معروف بين الصوفيين”.

وأوضح “في بعض حالات الذكر، يصبح لفظ الجلالة غير واضح، ولا يُفهم منه سوى صوت آه، ويكون ذلك متناسباً مع ضربات القلب”.

وتثير هذه الطريقة في الذكر جدلاً بين الفقهاء والمتصوّفين، إذ لا يحبّذها البعض بل يفضلّون ذكر اسم الله كاملاً، وفقاً للمصدر.

والفيديو منشور منذ سنوات على موقع يوتيوب، وأرفق آنذاك بتعليقات تقول إنه يُظهر متصوّفين أتراكاً حول الكعبة.