ما حقيقة الفيديو المتداول للاعتداء على مسلمات في الهند بسبب الحجاب؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه بانه يصّور الاعتداء على مسلمات في الهند بسبب الحجاب.

وظهر الفيديو الذي حظي بمتابعة واسعة، تزامنا مع إصدار ولاية في جنوب الهند قراراً بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الثانويّة.

وبحسب ما أوضح تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والفيديو ملتقط خلال تقليدٍ شعبيّ في المغرب غالباً ما يستحيل شغباً في نهاية المطاف.

يبدو في المقطع رجل وهو يحاول نزع حجاب امرأة تسير في أحد الشوارع ويسمع صوت صراخ في الخلفيّة وموسيقى حزينة.

وعلق مغردون أن المقاطع القادمة من الهند تفطر الفؤاد.

وبحسب التقرير فقد طلب الشهر الماضي من تلميذات الثانويات الحكومية عدم ارتداء الحجاب، في مرسوم سرعان ما اعتمدته مؤسّسات تعليمية أخرى في الولاية.

وتصاعدت المواجهات في حرم مدارس بين طلاب مسلمين يدينون الحظر وآخرين من الهندوس يقولون إنّ زملاءهم يعطّلون دراستهم.

وأثارت الأزمة مخاوف لدى الأقلية المسلمة مما تعتبره تزايد الاضطهاد، في ظل الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وبدأت المحكمة العليا في كارناتاكا، الثلاثاء 8 فيفري، النظر في عريضة تطعن في شرعية الحظر، وأرجأت الجلسة قبل صدور أيّ قرار.

ويهيمن حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني بزعامة مودي على ولاية كارناتاكا، والعديد من أعضائه رموا بثقلهم لتأييد الحظر.