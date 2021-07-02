ما حقيقة الفيديو المنتشر لرئيسة إيطاليا ترد على ماكرون!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مختلف المنصات، فيديو ادعى ناشروه أنه لرئيسة إيطاليا تردّ فيه على اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحكومة الإيطالية بالاستخفاف واللامسؤولية بالتعامل مع اللاجئين.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذا الادعاء غير صحيح، والفيديو لرئيسة حزب إيطالي يميني وليس لرئيسة البلاد، والتصريحات من العام 2018.

تظهر في الفيديو امرأة تلقي خطاباً باللغة الإيطاليّة أمام جمهور، وتتوجه فيه مباشرة إلى الرئيس الفرنسي، مُتهمةً فرنسا باستغلال إفريقيا عبر فرض الرسوم وتشغيل الأطفال في المناجم واستخراج مادة اليورانيوم لمفاعلاتها النووية.

ونال المنشور آلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وإنستغرام، على الرغم من أن إيطاليا يرأسها حالياً سيرجيو ماتاريلا، وصلاحياته محدودة لكنه يقوم بدور تحكيمي مهمّ في حال حدوث أزمة سياسية.

وأظهر التفتيش عبر محركات البحث أن المتحدثة هي جورجيا ميلوني رئيسة حزب Fratelli D’Italia أو “إخوة إيطاليا” اليميني.

وتبيّن أن هذه النسخة المترجمة من الفيديو منشورة أولاً على صفحة “إيطاليا 24” في أفريل 2021، وأعيد تداول الفيديو بعد ذلك على أنه لرئيسة إيطاليا، رغم أن الصفحة قالت بوضوح إن المتحدثة هي رئيسة حزب Fratelli D’Italia.

وأوضحت الصفحة أيضاً أن التصريحات قديمة، بخلاف ما جاء في الصفحات التي أعادت نشر الفيديو بعد ذلك.

وبالفعل تمكن صحافيو خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس من العثور على النسخة الكاملة من المؤتمر على موقع يوتيوب منشور في العام 2018.