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ما حقيقة المعلومات المتداولة عن إعلان الرئيس التونسي إفلاس بلاده؟

الشروق أونلاين
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ما حقيقة المعلومات المتداولة عن إعلان الرئيس التونسي إفلاس بلاده؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح منسوب للرئيس التونسي قيس سعيّد يُعلن فيه الإفلاس بسبب كورونا في وقت تشهد فيه بلاده تفاقم الأزمة الصحية.

وقال فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن المنشور المتداول يضمّ صورة للرئيس التونسي قيس سعيّد مرفقة بخبر جاء فيه “الرئيس التونسي قيس سعيّد: أيام قليلة وندخل مرحلة الإفلاس التامّ، الظروف الصحيّة أثّرت على اقتصادنا بشكل كبير”.

وأوضح فريق التقصي أن هذا الخبر غير صحيح، والرئيس التونسي لم يدل بشيء من هذا القبيل، وكشف أن الصورة ملتقطة من الشاشة عن موقع فيسبوك.

الرئيس التونسي

وبدأ تداول هذا المنشور في التاسع من جويلية 2021 في وقت يعاني قطاع الصحّة الحكومي في تونس من نقص في المعدات والتجهيزات وامتلاء تام بعد تدفّق المصابين بكوفيد-19 بأعداد كبيرة.

وأكد فريق الوكالة أن التصريح المنسوب للرئيس التونسي مزيف ولم يرد على لسان سعيّد، بالاستناد إلى صحافيي مكتب فرانس برس في تونس.

وأوضح فريق فرانس برس أن الرئيس التونسي قال خلال اجتماع طارئ عُقد في قصر قرطاج في  الخامس من الشهر الجاري “من غير الممكن أن نصل الى الحظر الصحي الشامل لأنه غير ممكن على الإطلاق في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية لا تسمح بذلك”.

وأضاف “خسرنا معركة، ولكن لا بد أن ننتصر في هذه الحرب”.

وقال فريق تقصي الحقائق أن الرئيس سعيد لم يأت على ذكر الإفلاس بالكامل، كما ادّعت المنشورات المضللة.

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التعليقات
8
  • الحقيقة المرة

    يقولون توجد قرابة عائلية بين اكبر مسؤول جزائري و تونس لانه زوجته تونسية الاصل و الحديث قياس

    0
  • benchikh

    في هذه الازمة التي تلد الهمة ..ماذا عن قصر قرطاج والبروتوكولات وكثرة الاحزاب التي لافائدة منها سوى اسراف المال العام !!!حتى يتسنى للسيد الرئيس ايجاد حلول لمجتمعه الذي وكله لهذه المهمة .

    1
  • Taha

    المملكة المغربية ارسلت تلاتة طائرات من الحجم الكبير مساعدات للشعب التونسي

    0
  • MAGHREBI NAFSS

    النظام العسكري الجزائري الفاشل طريقه كحلة و اللي وضع يده معه مصيره الإفلاس.جنوب افريقيا مثالا و ستحل المجاعة قريبا في هذا البلد العدو

    0
  • إبن الجزائر

    بعض الناس يضنون بأن هذه الأكاذيب لا يحاسبون عليها والله ما تنشره من أكاذيب ستلقاه في صحيفتك يوم القيامة و تحاسب عليه ...انت تكتب و الملائكة تسجل و قد حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من ترويع المسلمين

    0
  • هشام

    و متى كانت تونس غير مفلسة هي تعيش اصلا كما كثير من دول العالمالثالث من المساعدات و الديون

    0
  • الظلم

    لنكن واقعيين الثورات العربية أتت على الاخضر واليابس عندما كان بنعلي والقذافي وصدام وحسني مبارك ولو كانوا كلهم ديكتاتوريين وهذا ينطبق على العالم العربي كله كانت الدول العربية تنعم على الاقل بقليل من الاحترام وكان كل شيء متوفر وهاهي ذي ديموقراطية الدبابة والرصاص شتت ومزقت الدول العربية ولا زالت تمزق كل الدول العربية للهاوية بعد عشر سنين لانهم لا هم اتحدوا ولا هم اشتغلوا ولا هم فكروا في مستقبل الاجيال كلهم فساد في فساد

    0
  • احمد

    لا نتمنى ذلك لتونس ولكن لو رجعنا الى الوراء قليلا نجد انهم اعلنوا التغلب على كورونا واعادوا الفتح الكلي بما في ذلك الحدود للاجانب وهاهي نتيجة التسرع وعدم التبصر ندعو الله ان يرفع الوباء عنا وعنهم وعن جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها

    0

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