ما حقيقة المعلومات المتدوالة عن إعلان الرئيس التونسي إفلاس بلاده؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح منسوب للرئيس التونسي قيس سعيّد يُعلن فيه الإفلاس بسبب كورونا في وقت تشهد فيه بلاده تفاقم الأزمة الصحية.

وقال فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن المنشور المتداول يضمّ صورة للرئيس التونسي قيس سعيّد مرفقة بخبر جاء فيه “الرئيس التونسي قيس سعيّد: أيام قليلة وندخل مرحلة الإفلاس التامّ، الظروف الصحيّة أثّرت على اقتصادنا بشكل كبير”.

وأوضح فريق التقصي أن هذا الخبر غير صحيح، والرئيس التونسي لم يدل بشيء من هذا القبيل، وكشف أن الصورة ملتقطة من الشاشة عن موقع فيسبوك.

وبدأ تداول هذا المنشور في التاسع من جويلية 2021 في وقت يعاني قطاع الصحّة الحكومي في تونس من نقص في المعدات والتجهيزات وامتلاء تام بعد تدفّق المصابين بكوفيد-19 بأعداد كبيرة.

وأكد فريق الوكالة أن التصريح المنسوب للرئيس التونسي مزيف ولم يرد على لسان سعيّد، بالاستناد إلى صحافيي مكتب فرانس برس في تونس.

وأوضح فريق فرانس برس أن الرئيس التونسي قال خلال اجتماع طارئ عُقد في قصر قرطاج في الخامس من الشهر الجاري “من غير الممكن أن نصل الى الحظر الصحي الشامل لأنه غير ممكن على الإطلاق في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية لا تسمح بذلك”.

وأضاف “خسرنا معركة، ولكن لا بد أن ننتصر في هذه الحرب”.

وقال فريق تقصي الحقائق أن الرئيس سعيد لم يأت على ذكر الإفلاس بالكامل، كما ادّعت المنشورات المضللة.