ما حقيقة انتحار ألفيش داخل سجنه في إسبانيا؟

زعم الصحفي البرازيلي بابلو ألبوكراكي، أن نجم نادي برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، داني ألفيس، أقدم على الانتحار داخل زنزانته في السجن الذي يقضي فيه عقوبته في إسبانيا.

وكتب الصحفي البرازيلي على حسابه في منصة “إكس”: “المعلومات التي تصلني هي أن دانييل ألفيس انتحر”.

Informação que me chega é que o Daniel Alves se matou. — Paulo Albuquerque (@Al_buquerq) March 9, 2024

وعلّق ناي ألفيش شقيق اللاعب البرازيلي داني ألفيش ،على الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول انتحاره داخل سجن برشلونة.

وقال شقيق داني الفيس عبر حسابه على منصة “إنستغرام”: “هو في السجن الآن، والجنون هو أنك تريد موته، تريد أن ترى أخي ميتا، لكن ما مدى قسوة هذا؟ والدي يزيد عمره عن 70 عاما، ووالدتي عن 60 عاما، ليس لديك عائلة؟.

– Ney Alves, irmão de Daniel Alves, em seu Instagram, sobre o boato da mort# do jogador. “Quanta crueldade do ser humano! Quanta crueldade do ser humano! Condenaram meu irmão pela fala de uma mulher que adentrou o banheiro masculino. Fazer o quê? Só ela e ele sabem. Quantas… pic.twitter.com/0kglH7n9Lo — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 10, 2024

ونفى مراسل شبكة “ESPN” مويسيس لورينس، المقرب من إدارة نادي برشلونة، انتحار ألفيس.

كما أفاد مراسل شبكة “TNT Sports”، مارسيلو بيشلر، أن محامي ألفيس نفى هذه الشائعات أيضا.

ولم يعلق المقربون من اللاعب على الأخبار التي أوردها ألبوكراكي، و لم تنشر جوانا سانز طليقته أي شيء يخص الأمر.

وأكدت عدة مصادر صحفية برازيلية أن ذلك الحساب كان يكذب في محاولة منه للقيام ببعض الفكاهة، حيث انتحل صفة صحفي ليرى ردود الأفعال.

وأصدرت محكمة في برشلونة نهاية الشهر الماضي، حكما يقضي بسجن ألفيس أربعة أعوام ونصف على خلفية اتهام اللاعب البرازيلي السابق باغتصاب فتاة في ملهى ليلي.