ما حقيقة انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد بزنزانته في فرنسا؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خبرا زعم ناشروه أن الفنان المغربي سعد لمجرد انتحر بزنزانته في فرنسا، فيما نفى آخرون الأمر.

ونسبت بعض وسائل الإعلام المحلية، عن محامي سعد لمجرد، قولَه إنّ موكله حاول الانتحار داخل السجن لأنه يمرّ بحالة اكتئاب شديدة.

واهتز الوسط الفني لهذه الأخبار المتضاربة، خاصة وأن الكثيرين أكدوا بأن لمجرد أقدم على وضع حد لحياته بعد تدهور حالته الصحية بسبب الأزمة التي يمر بها، والتي أدت إلى إصابته باكتئاب حاد.

ويقبع الفنان المغربي في أحد السجون بباريس منذ 23 فيفري 2023، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

وحكمت المحكمة على لمجرد بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت صحف مغربية عن مصدر مطلع قوله إن الأخبار المروج لها بخصوص وضعية الفنان “مفبركة وعارية من الصحة”.

وأعرب عن استنكاره لمثل هذه التصرفات، خاصة في ظل الوضعية الحرجة التي يمر بها لمجرد، دون مراعاة للحالة النفسية لعائلته والمقربين منه.

وأضاف: “الوضعية الصحية لسعد لمجرد جيدة، وهو يواجه قدره بإيمان قوي وثقة في الله، متشبثا ببراءته مما نسب إليه ومتطلعا لإنصافه في مرحلة الاستئناف التي سيواصل معركته القضائية من خلالها”.

كما كتبت زوجته غيثة العلاكي عبر انستغرام: “فرحانين حيت عرفنا انك بصحة جيدة : الحمد لله”.

يذكر أن نفس الشائعات كانت قد طالت زوجته بعد صدور الحكم عليه.

وبحسب صحف محلية فإن لمجرد يقبع في سجن لاسانتي بباريس، في زنزانة انفرادية، ويقع هذا السجن في شرق مونبارناس في فرنسا.

وتحدث مقربون منه عن معنوياته وحالته النفسية، وقال أحدهم: “لم يضعف منذ النطق بالحكم، بل حافظ على معنوياته، ويقضي أيامه في الصلاة وقراءة القرآن. هو مقتنع ببراءته، لذلك فإنه ينتظر مرحلة الاستئناف”.

ونقلت الصحف عن المصدر قوله إن سعد لا يستفيد من أي معاملة خاصة، بل يتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي كمسجون، ومنها التدفئة والتلفزيون.

وأشارت الصحف المحلية إلى أن سعد يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم وهم يقومون بزيارته بانتظام.

هذا وحظي سعد لمجرد بمساندة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، فيما وقف آخرون ضده بعد صدور الحكم عليه.