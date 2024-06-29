ما حقيقة انتحار بلوغر عراقية شهيرة داخل سجن ببغداد!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن انتحار بلوغر عراقية شهيرة داخل سجن ببغداد، والعثور على جثتها مشنوقة.

وتداول ناشطون عراقيون منشورات كثيرة تشير إلى “العثور على جثة” البلوغر هديل عبد الرشيد، التي تقضي حكما بالسجن بالمؤبد عقب إدانتها بتجارة المخدرات.

ام اللول السامرائية هذا مصير كل وحدة تسلك هالسوك وتنجرف وتحجي امعلك واني وبس لكن شنكول الله يرحمج pic.twitter.com/yv5FWMM7VY — جمال الحشد💖 (@JmalAlhshd) June 29, 2024

وأوضح المصدر الأمني لموقع قناة “السومرية” المحلية، أن خبر وفاة عبد رشيد الملقبة بـ “أم اللول” في أحد سجون العاصمة بغداد “غير صحيح”، مؤكدا أنها “تتمتع بصحة جيدة”.

معلومات مؤكدة 100%

اولاً: ام اللول لا وفاة ولا هروب من السجن موجودة حاليا في السجن المركزي للسجينات العراقيات خلف ملعب الشعب التسفيرات القاطع الاول غرفة رقم 4

المعلومة: هروب سجينة من سجن النساء اسمها مروة وخلال ساعات تم القبض عليها. البطة 🐥 دگول تقرير وزارة العدل مع وزارة… pic.twitter.com/PXJZzX1xMY — د. قصي شفيق (@qusay19658073) June 28, 2024

وكانت محكمة عراقية قد قضت في ماي الماضي، بالسجن المؤبد بحق عبد الرشيد، عقب إدانتها بتهمة الإتجار بالمخدرات. وحينها أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات، من بينها “أم اللول”.

وقالت المديرية في بيان: “بقرار قضائي نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة”.

وأضافت: “تم رصد قيام المدعوة (هـ. خ. ع) الملقبة بـ(أم اللول) بنقل المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها، وتم تشكيل فريق عمل مختص واعتقالها أصولياً وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة”.

وكان القضاء العراقي قد حكم في أفريل الماضي على “أم اللول” بالحبس لمدة 4 أشهر بتهمة نشر محتوى “مخل بالآداب العامة”، وفقا لموقع “ارفع صوتك”.

جاء ذلك بعد أن أثار انتشار خبر كاذب عن منحها جواز سفر دبلوماسياً، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية لاحقاً.