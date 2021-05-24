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ما حقيقة انسحاب مندوب الكيان الصهيوني من جلسة أممية خلال إلقاء بوقدوم لكلمته؟

الشروق أونلاين
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ما حقيقة انسحاب مندوب الكيان الصهيوني من جلسة أممية خلال إلقاء بوقدوم لكلمته؟

 تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر لحظة انسحاب مندوب الكيان الصهيوني من جلسة الجمعية الأمم المتحدة الأخيرة حول القضية الفلسطينية، لحظة إلقاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم لكلمته.

وأظهرت خدمة تقصي الحقائق لدى وكالة فرانس برس أن  الفيديو في الحقيقة يظهر انسحاب المندوب الصهيوني خلال كلمة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت الخميس، حول النزاع الصهيوني الفلسطيني.

وانتشر الفيديو بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين حيّز التنفيذ فجر الجمعة الماضي، بوساطة مصرية، بعد أحد عشر يوماً من تصعيد دامٍ.

وسبق ذلك اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب من النيجر والجزائر، والرؤساء الحاليين لمنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية في الأمم المتحدة توالياً.

وكشف فريق تقصي الحقائق أنه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة أرشد البحث إلى أنّه منشور في حساب وكالة “شهاب” على موقع تويتر.

 وقد جاء في التعليق المرافق له “شاهد سفير الاحتلال في الأمم المتحدة جلعاد أردان يغادر جلسة الجمعية العامة احتجاجاً على اتهام وزير خارجية السلطة الفلسطينية الاحتلال بارتكاب مجازر…”

وبالفعل تبادل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان الاتهامات بارتكاب “إبادة” خلال جلسة الجمعية العامة.

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