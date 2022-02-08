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جواهر

ما حقيقة انفصال حارس مرمى منتخب مصر عن زوجته الجزائرية؟

نادية شريف
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ما حقيقة انفصال حارس مرمى منتخب مصر عن زوجته الجزائرية؟
أبو جبل مع زوجته سمارة يحيى

تصدرت زوجة حارس مرمى منتخب مصر، الجزائرية الترند مرات عديدة خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية، وأشارت مصادر إلى طلاقهما بالرغم من تشجيعها للمنتخب المصري.

وأثارت ملكة جمال الجزائر السابقة سمارة يحيى، وزوجها “أبو جبل” جدلا واسعا عبر مختلف الشبكات عقب خسارة المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعدما ألغيا متابعة بعضهما عبر إنستغرام وحذفا جميع الصور التي تجمعهما سويا.

وشاركت سمارة متابعيها منشورا، وصفوه بالغامض، قالت فيه: “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

وقال نشطاء إن ما كتبته سمارة ما هو إلا رسالة مبطنة للحارس أبو جبل، وما زاد الشكوك حسبهم حول توتر العلاقة بين الثنائي هو إلغاء متابعة بعضهما وحذف الصور.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية نقلا عن مصادر مقربة من سمارة وأبو جبل، فإن ما يتم تداوله مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، والزوجين في وضع مستقر.

يذكر أن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية ارتبط بملكة جمال الجزائر السابقة سمارة يحيى في أفريل 2021، ولم تعلن أي جهة رسمية عن طلاقهما عدا ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل.

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