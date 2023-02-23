ما حقيقة بث “عد تنازلي” مجهول على التلفزيونات الروسية؟

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صورة يبدو أنها ملتقطة عن شاشة تلفزيون روسي تُظهر عدّاً تنازلياً إلى جانب صورة الرئيس فلاديمير بوتين، في ما اعتُبر “عدّا تنازليًا مجهولاً” يوحي بوقوع أمر خطير.

يتضمّن المنشور صورة لفلاديمير بوتين وتحتها عدّاد يوحي بأن أمراً ما سيجري بعد 22 ساعة و21 دقيقة و56 ثانية.

وجاء في التعليق المرافق على الصورة “بداية عدّ تنازليّ مجهول في القنوات الروسيّة”.

ويأتي ظهور هذه المنشورات، التي حصدت آلاف المشاركات على مواقع التواصل، فيما تتّجه الأنظار، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، إلى أي خبر سياسيّ أو عسكريّ أو مناخيّ أو زلزاليّ في العالم في ظلّ قلق وارتياب وترقّب كبير يعيشه سكّان عدد من دول المنطقة.

حقيقة الصورة

لكن ما يظهر في الصورة الملتقطة من تلفزيون روسي لا يُنذر بأمر خطير، مثلما توحي المنشورات المضلّلة.

فهذه الصورة تُظهر في الحقيقة عدّاً عكسياً لحلول موعد خطاب للرئيس الروسي ألقاه بالفعل يوم الثلاثاء، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس في موسكو.

وعادة ما تضع شبكة التلفزيون العامّة “روسيا 24” عدّا تنازلياً قبل الخطابات المهمّة وقبل المؤتمرات الصحافية السنويّة، وفقاً لصحافيي فرانس برس.

خطاب الثلاثاء

والثلاثاء، توّجه فلاديمير بوتين بخطاب للأمّة استمرّ ساعة و45 دقيقة، تضمّن كلاماً لاذعاً مناهضاً للغرب، تعهّد فيه بمواصلة هجومه العسكريّ بطريقة “منهجيّة” في أوكرانيا.

المصدر: فرانس برس