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فيديو متداول على مواقع التواصل

ما حقيقة تصريح منسوب لأردوغان حول إرسال قوات إلى فلسطين؟

نادية شريف
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ما حقيقة تصريح منسوب لأردوغان حول إرسال قوات إلى فلسطين؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأردوغان، وقالوا بأنه تصريح يتضمن تهديدا للكيان الصهيوني بإرسال قوات دعم لفلسطين.

ويظهر في الفيديو المتداول، الرئيس التركي متحدثاً خلال ما يبدو أنّه مؤتمر وتظهر أعلامٌ في الخلفيّة.

وأرفق الفيديو بترجمة إلى العربيّة لكلام أردوغان، وزعموا أنه قال: “لقد حان الوقت لتدفع إسرائيل ثمن جرائمها…لقد نفذ صبرنا من المجموعات الإرهابية التي تدمّر مقدّساتنا.

وأضافوا على لسانه: “لقد حان وقت الدفاع عن أرواح الشعب الفلسطيني… من خلال إرسال قوات أممية لحفظ السلام…”.

وجاء في التعليق: “عاجل أردوغان: لقد حان الوقت لإرسال قوات إلى فلسطين وتحرير القدس”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار، نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو المتداول لا علاقة له بأحداث غزة الأخيرة ولا بالتصعيد العسكري الدامي بين حركة حماس وقوات جيش الاحتلال.

وأضاف التقرير أن هذه الكلمة ألقيت في الحقيقة خلال اجتماعٍ لدول منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول عام 2018.

وبالرغم من أنّ الفيديو مفبرك إلا أن الرئيس التركي حسب فرانس برس قال في محادثة مع نظيره الروسي “من الضروري أن يلقّن المجتمع الدولي إسرائيل درساً حازماً ورادعاً”، كما جاء في بيان نشرته الرئاسة التركية في الثاني عشر من الشهر الحالي.

كما قال في أحدث موقف له إن “الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي في القدس والمدن الفلسطينية واجب أخلاقي للإنسانية جمعاء”. لكنّ الفيديو المتداول ليس موقفاً حديثاً.

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