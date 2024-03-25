ما حقيقة تعرض فلسطينيات للاغتصاب في مجمع الشفاء
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، بالحديث عن اغتصاب جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يزعم قادته بأنه الأكثر أخلاقا في العالم، لفتيات فلسطينيات في مجمع الشفاء أمام أهاليهن، منهن امرأة حاملا ما أثار غضبا واسعا.
وقالت الفلسطينية جميلة الهسي التي كانت محاصرة بمحيط مجمع الشفاء لقناة الجزيرة إن قوات الاحتلال اغتصبت نساء وقتلتهن ثم أحرقت المبنى الذي كان يتحصن بداخله الكثيرون.
🔴: هذا لقاء من الجزيرة قبل قليل مع سيدة اسمها جميلة الهسي كانت محاصرة في محيط مستشفى الشفاء…
المقطع عباره عن 9 دقائق، فيه وصفت كل أشكال وأصناف الجرائم والعذاب اللي يعيشونه هناك “اغىًصاب النساء، اعدام، تنكيل، حرق، دهس تحت الدبابات، بالرصاص، بالصواريخ، بالجوع، بالعطش والجفاف،… pic.twitter.com/oOa2XunhX9
— MOATH | معاذ (@M0ATH) March 23, 2024
ونشر الداعية الفلسطيني من قطاع غزة جهاد حلس، تغريدة قال فيها: “يا مسلمون، اغتصبوا نساءكم في شهر رمضان ثم قتلوهن، فماذا أنتم فاعلون!!”، ليتراجع بعدها عن أقواله ويوضح أنه ما من إثبات على حدوث ذلك سوى تصريحات شاهدة لقناة الجزيرة تبين لاحقا أنها لم تر بعينها بل قالوا لها!
🔻تعليق الكاتب والداعية في غزة جهاد حلس حول حادثه الإغتصاب في محيط مستشفى الشفاء pic.twitter.com/TxpApQLSTH
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 25, 2024
وأضاف في تدوينة أخرى عبر حسابه على منصة إكس: “في حياتي كلها لم أسمع بقضية اغتصاب واحدة لسيدة في غزة، ذلك لأن نساء غزة قويات عفيفات لدرجة أنهن يفضلن الموت ألف مرة ولا يمس أحد عرضهن أو يتعرض لشرفهن، ويا ويل من فكر في ذلك”.
وأردف: “فهل أدركتم حجم القهر الذي نعيشه والألم الذي نذوقه.. اللهم استر عورات نساء غزة واحفظ عليهن أعراضهن”.
في حياتي كلها لم أسمع بقضية اغتصاب واحدة لسيدة في غزة، ذلك لأن نساء غزة قويات عفيفات لدرجة أنهن يفضلن الموت ألف مرة ولا يمس أحد عرضهن أو يتعرض لشرفهن، ويا ويل من فكر في ذلك !!
فهل أدركتم حجم القهر الذي نعيشه والألم الذي نذوقه !!
اللهم استر عورات نساء غزة واحفظ عليهن أعراضهن !!
— جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) March 24, 2024
ونشر البعض تدوينة للإعلامي اليمني اليهودي موشي يائير أكد من خلالها وقوع الاغتصاب بحق فتاة في مجمع الشفاء أمام أهلها.
🚨اعترافات صهيونية بوجود حالات اغتصاب من جنود العصابات الصهيونية الارهابية لنساء فلسطينيات داخل مجمع الشفاء الطبي
اعتقد ان كل حاكم عربي يعلم بهذه المعلومة فبالتأكيد الاجهزة الامنية العربية تعمل بنشاط في غزة وتنقل التفاصيل بدقة لكن هل تحرك احد؟؟!#نساء_المسلمين#غزة #مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/OtcFWN6bY8
— Eng..Tarek Zohry (@tarkzhry) March 23, 2024
وقال يائير: ” تأكيد الخبر.. مؤلم اغتصاب فتاة في مجمع الشفاء أمام عائلتها جنود بلا أخلاق وبلا شرف.. تغطية للفشل العسكري”.
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تم تاكيد الخبر
مؤلم اغتصاب فتاة في مجمع الشفاء
امام عائلتها جنود بلا اخلاق وبلا شرف
تغطية للفشل العسكري
— موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) March 23, 2024
في ذات السياق تناقل ناشطون فلسطينون رواية صادمة، حول اغتصاب جنود الاحتلال الاسرائيلي لامرأة حامل في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
ونقل نشطاء على لسان زوج السيدة قوله: “أمروها بخلع ملابسها وبدأوا بضربها .. قالت للجيش أنا حامل بالشهر الخامس لا تضربوني، ثمّ استمروا بضربها، وبعد ساعات أخرجوا جميع النساء ما عدا السيدة الحامل، وأطفالها .. أخذوها أمام زوجها وأطفالها واغتصبوها، وأمروا الرجال بعدم إغماض أعينهم وإلا سيطلقوا عليهم النار”.
اغتصاب نساء وقتلهم داخل مستشفى وفي رمضان شهادة صادمة ومرعبة وبطير العقل ، ولما تتدخل في تفاصيل واحده من تلك القصص بتكره نفسك وحياتك والعالم .
على لسان زوج واحدة من تلك النساء : “أمروها بخلع ملابسها وبدأوا بضربها قالت للجيش أنا حامل بالشهر الخامس ما تضربوني، استمروا بضربها، وبعد…
— Tamer | تامر (@tamerqdh) March 23, 2024
وتسبب تداول هذه الأنباء بموجة غضب واسعة إذ أعرب نشطاء عن صدمتهم من تجاوزات الجيش الصهيوني إزاء الصمت العربي، خاصة ونحن في شهر رمضان الذي كانت تخشى أمريكا من ثورة المسلمين فيه على تمادي إسرائيل.
وصمة عار في جبين المتخاذلين ..
“اغتصاب وقتل وحرق نساء و عائلات كاملة في مجمع الشفاء بغزة..
كانت أمريكا تخشى استمرار الحرب في رمضان كي لا يثور المسلمون.. حتى فعل الاحتلال ما هو أبشع من ذلك بكثير، ولم يحرك المسلمون ساكنا..
أين هم القادة العرب والأئمة والشيوخ و الدعاة ؟ أين هو… pic.twitter.com/BOpWpNKYLP
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 24, 2024
أين أنتم يا عـرب ويا أمة الإسلام من اغتصاب النساء في غزة؟
الإسلام كرم المرأة وأعـزها ورفعها…
والجنه تحت أقـدامهن..
ماذا أنتم فاعلون أمام اغتصاب فتاة فـي مجمع الشفاء أمام عائلتها؟#نساء_غزة_تغتصب #لعنكم_الله_ياحكام_العرب pic.twitter.com/CKwrWbYJpf
— Maram mamon (@ShkhsyttK29913) March 25, 2024