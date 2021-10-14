ما حقيقة تقدم المنتخب المغربي على نظيره الجزائري في تصنيف فيفا الجديد؟

وضع موقع “فوتبول رانكينج”، المختص في رصد واحتساب التصنيف الشهري للمنتخبات، المنتخب الجزائري في المركز الرابع إفريقيا خلف المغرب الذي حل ثالثا بعد السينغال وتونس فما حقيقة هذا التصنيف؟

أكد الموقع المختص أن منتخب الجزائر سيتراجع للمركز الرابع في ترتيب أفضل المنتخبات الأفريقية، خلف المتصدر السنغال، وملاحقه المباشر تونس، بالإضافة إلى منتخب المغرب الذي لم يصل إلى هذه المرتبة منذ زمن طويل.

وتداولت صفحات إخبارية وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصنيف موقع “فوتبول رانكينج”، على أنه آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وعلى الرغم من فوز المنتخب الجزائري أمام النيجر، فإنه لم يحقق حسب موقع “فوتبول رانكينج” أي تقدم في التصنيف الموقع المختص للمنتخبات لشهر أكتوبر، في انتظار نتائج الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال الأيام القليلة القادمة.

وبررت وسائل إعلام رياضية التصنيف الجديد بامتلاك المغرب لـ 1514 نقطة في تصنيف “الفيفا”، بفضل انتصاراته الأخيرة، وهو ما يفسره صعوده إلى المركز الثالث قاريا، متفوقا على الجزائر التي كسبت 10 نقاط فقط بعد فوزيها على النيجر، وأصبح في رصيدها 1509 نقاط.

من جهته استغرب الصحفي الرياضي نجم الدين سيدي عثمان عن سبب التراجع قائلا: “رغم فوزين كاسحين، “الخضر” يتراجعون إلى المركز الرابع أفريقيا”.

وقال سيدي عثمان “الغريب أنه برغم فوزين كاسحين على النيجر بعشرة أهداف، سيخسر أشبال بلماضي مرتبة قارية وسيتراجعون إلى المركز الرابع قاريا، لصالح منتخب المغرب الذي صار ثالثا بعد السنغال الأول وتونس الثاني، أما نيجيريا فخامسًا، ومصر سادسًا بفارق معتبر عن “الفراعنة” يصل إلى 61 نقطة.

وفي انتظار التصنيف الرسمي للفيفا يسعى منتخبا الجزائر والمغرب، للحفاظ على مكانهما في قائمة أفضل خمسة منتخبات إفريقية في التصنيف الشهري لـ”الفيفا”، لأن ذلك سيمكنهما من التواجد في المستوى الأول خلال سحب قرعة الدور الحاسم لتصفيات مونديال “قطر 2022”.

ترتيب المنتخب الجزائري عالميا.. تصنيف الفيفا الجديد ينهي الجدل

وفي تصنيف الفيفا الأخير الذي صدر في 16 سبتمبر 2021، حافظ المنتخب الجزائري على مركزه الثلاثين عالميا والثالث إفريقيا في الترتيب الأخير للفيفا، وذلك بعد الفوز على جيبوتي والتعادل مع بوركينافاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وعلى الساحة الإفريقية حل المنتخب الجزائري ثالثا وراء كل من تونس (25 عالميا) والسنغال (20 عالميا)، وبالتالي بقي الخضر ثاني أقوى منتخب عربي وفق هذا التصنيف بعد تونس.

ما حقيقة تصنيف المنتخب الجزائري السابع عالميا والأول افريقيا؟

وتداولت صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا مفاده أنّ الخضر حلَّ في المركز السابع عالميًا والأول أفريقيًا وعربيًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجديد.

تحقيق مسبار

تحقّق موقع “مسبار” المتخصص في متابعة الأخبار الزائفة، من الخبر وتبين أنّه زائف، فلم يحتل المنتخب الجزائري المرتبة السابعة عالميًا والأول أفريقيًا وعربيًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ بحث “مسبار” في موقع الفيفا ووجد أنّ آخر تصنيف كان قد صدر في 12 أوت، احتل فيه محاربو الصحراء المرتبة الثلاثين عالميًا والثالثة أفريقيًا والثانية عربيًا.

يواصل المنتخب الجزائري سلسلة المباريات المتتالية دون هزيمة، وبلغ بعد تعادله الأخير مع منتخب بوركينافاسو ضمن تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، فكانت مباراته الـ 29 دون خسارة، ليحتل بذلك المركز السابع في سلسلة المباريات دون هزيمة، غير أنّ هذا التصنيف ليس له علاقة بتصنيف المنتخبات المعتمد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المصدر: موقع مسبار