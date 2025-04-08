ما حقيقة حصول أصالة نصري على الجنسية السعودية؟

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن حصول الفنانة السورية أصالة نصري على الجنسية السعودية، وذلك على إثر تعليق غامض صدر منها على تدوينة نشرها رئيس هيئة الترفيه بالمملكة تركي آل الشيخ.

واحتفى آل الشيخ، عبر حسابه على منصة إكس بالانخفاض القياسي لنسبة البطالة في المملكة العربية السعودية، فعلقت أصالة بعبارة “عاشت بلادي السعودية”، دون أن تزيد كلمة، ما اعتبره الكثيرون إيحاء بحصولها على جنسية البلد إلى جانب جنسيتها السورية.

في ذات السياق ردت الفنانة بتدوينة توضيحية: “أنا أحب السعودية ولا أحمل جنسيتها، وأحب مصر ولا أحمل جنسيتها، وأحب لبنان ولا أحمل جنسيته، وأحب الإمارات ولست إماراتية، وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولا أحمل جنسية هذه الدول”.

وأضافت: “أحب كلّ بلادي اللي فيها أهل وأحباب وكل الداعمين لفنّي وشخصي وأحبهم كما أحب سورية وأنا سورية، وكما أحب البحرين وأنا بحرينية وأتمنى أن تسمحوا لي أن أحبّ بلادي كلها كما أحبّ”.