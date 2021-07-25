ما حقيقة خلو حليب الأم من الحديد وهل يمكن للرضع هضمه؟

انتشرت منذ سنوات معلومات حول خلو حليب الأم من عنصر الحديد، وادعاءات مرافقة لها مفادها أن الأطفال الرضع لا يستطيعون هضمه، لكن حسب أهل العلم والاختصاص فإن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

تدّعي المنشورات المتداولة أن حليب الأم خالٍ من الحديد وتقول إن الرضيع يعجز عن هضم هذا المعدن، لذلك فهو يخزّن كميّة الحديد اللازمة من الأم بواسطة الطحال خلال فترة الحمل، تكفيه لمدّة سنتين كاملتين!

وحصدت هذه المنشورات آلاف المشاركات والتعليقات، وصدّقها كثيرون ولا سيما بسبب ظهورها على صفحات تحمل أسماء علميّة.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذه المعلومات لا تمتّ للعلم بصلة.

وأضاف أن رئيس قسم أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، الدكتور بيتر نون نفى أن يكون حليب الأم خالياً من الحديد كلياً وقال “يحتوي حليب الأم على الحديد لكن بكمّيات ضئيلة”.

وتابع مفصلاً “لهذا السبب، يصف أطباء الأطفال الحديد للرضع عند بلوغهم سنّ الأربعة أشهر كتدبير وقائي، وخصوصاً أولئك الذين يتغذون على حليب الأم حصرياً”.

وشرح نون بالقول إن هذا الحديد “يهضمه جهاز الطفل الهضميّ بسهولة، ولا مشكلة فيه على الإطلاق”، نافياً بذلك الادعاءات بأن الرضع يعجزون عن هضم الحديد.

ماذا لو لم يأخذ الطفل مكملات الحديد؟

حذّر طبيب الأطفال من أن نقصاً في الحديد لدى الأطفال في السنتين الأوليين من عمرهم قد يؤدي إلى التهابات خطيرة في بعض الأحيان ويؤثر على النمو الذهني ونمو جهاز المناعة.

وتابع “ليس كل الأطفال متشابهين، قد لا يتناول طفل مكملات الحديد ويكون سليماً، لكن هذه المكملات تحمي الطفل وتساهم في نموه الذهني”.

وغالباً ما يكون حليب الأطفال والمأكولات المخصّصة لأولئك الذين هم دون السنتين، مدعّمة بالحديد.

أما عن مخزون الحديد الذي يتلقاه الجنين من أمه فقال نون “يأخذ الجنين الحديد من أمّه خلال فترة الحمل عن طريق الحبل السريّ”.

وتابع “معظم الأمهات اليوم يتناولن مكملات الحديد خلال فترة حملهنّ، ما يساعد في تأمين الحديد للطفل أيضاً”.

مخزون لأربعة أشهر

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإنّ لدى الطفل مخزوناً من الحديد يكفي لأربعة أشهر فقط، وليس لسنتين كما جاء في المنشورات المضللة. لذلك وبناء على توصيات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، يعطى الطفل اعتباراً من شهره الرابع مكملات الحديد بجرعة ميليغرام واحد للكيلوغرام للأطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعيّة الحصريّة .

ولدى بلوغ الأشهر الستة، تكمّل حاجات الطفل بالحديد عن طريق الأطعمة الغنية بهذا المعدن.

بحسب منظمة الصحة العالمية فإن “حليب الأم هو الغذاء المثالي للرضع” لأنه “مأمون ونظيف ويحتوي على الأجسام المضادة التي تساعد على الوقاية من العديد من أمراض الطفولة الشائعة. ويمدّ حليب الأم الرضيع بكل ما يحتاجه من طاقة وعناصر مغذية في الأشهر الأولى من عمره”.