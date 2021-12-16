ما حقيقة دعم المصريين لمنتخب المغرب ضد الجزائر في كأس العرب؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر دعم المصريين للمغرب غداة المباراة التي جمعته مع الجزائر في 11 ديسمبر الحالي، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب.

ويضم المنشور صورتين، يبدو فيهما مشجعون يحملون لافتات كتب على واحدة “مصر عزيزة على المغاربة، المغرب غالي عند المصريين”، وعلى أخرى مصر والمغرب شعب واحد”. وكتب في التعليق المرافق “من مباراة أمس”.

وبدأ تداول المنشور بعد تجريد الجزائر للمغرب من لقب كأس العرب في كرة القدم، بفوزها 5-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 السبت، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب في كرة القدم.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن التفتيش عن كل صورة أظهر أنهما منشورتان عام 2019، ولا علاقة لهما بمباراة ربع النهائي في كأس العرب، التي جمعت الجزائر والمغرب.

فالصورة الأولى تم التقاطها خلال كأس الأمم الأفريقية عام 2019، وقد نشرتها مواقع إخبارية مصرية آنذاك.

أما الصورة الثانية، فقد وزعتها وكالة فرانس برس في 28 جوان 2019، وهي تظهر مشجعين مغاربة خلال مباراة ضمن كأس الأمم الأفريقية، جمعت منتخبي المغرب وساحل العاج على ملعب السلام في العاصمة المصرية.