ما حقيقة صورة ابنة العربي التبسي داخل دار عجزة بباريس؟

تم تداولها على مواقع التواصل وأثارت جدلا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورة لابنة العربي التبسي وقالوا بأنها من داخل دار للعجزة بباريس، ما أثار جدلا كبيرا.

ونشر الإعلامي عزيز بوباكير صورة زينب الميلي على فيسبوك مرفقة بالتعليق الآتي: “عيب أن تنهي زينب حياتها في بيت للعجزة. ابنة العربي التبسي وزوجة محمد الميلي! أين ابنيها؟”.

وأعاد الكثيرون مشاركة المنشور، متأسفين لمآل ابنة الشيخ الجليل والشهيد الرمز، وزوجة الوزير والدبلوماسي والكاتب الغني عن كل تعريف.

في ذات السياق قال نشطاء بأنها في بيتها معززة مكرمة، فيما تداول آخرون صورة لها رفقة الروائي واسيني الأعرج في ذات المكان.

وقال الأعرج في تصريحات صحفية إن السيدة زينب ابنة الشهيد العربي التبسي وزوجة محمد الميلي، متواجدة في مركز صحي، وليس بدار العجزة بفرنسا.

وأضاف بأنه زارها مؤخرا رفقة زوجته والدكتور شروانة، مؤكدا بأنّ هم من يدفعون تكاليف إقامتها بالمصحة للعلاج.

يذكر أن زينب الميلي إعلامية وكاتبة، وهي نجلة الشيخ العلامة العربي التبسي أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وكانت قد كشفت في تصريحات سابقة للشروق بأنها تعاني من عدة أمراض مزمنة بما فيها مرض القلب.