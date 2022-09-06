ما حقيقة صورة الطفل المصري الذي يدرس على ضوء مصباح الشارع؟

يتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل، قالوا بأنه مصريّ يدرس أمام منزله على ضوء مصباح الشارع.

يظهر في الصورة صبيّ على أحد السطوح، يجثو على ركبتيه ليكتب على دفتر على ضوء مصباح الشارع، وجاء في التعليق: “طفل مصري يتيم الأب وهو يؤدي واجباته على ضوء مصباح عمود الشارع لأن بيته لا يوجد به كهرباء منذ خمس سنوات بعد سحب العداد لعدم دفع الفواتير بعد موت والده”.

وادعى المعلّقون أنّ الصورة التي حصدت آلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من 24 ساعة، التقطت في إحدى “قرى محافظة الدقهلية تسمى أوليلة”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة لا علاقة لها بمصر، والتفتيش عنها باستخدام محركات البحث، يظهر أنّها نُشرت بادئ الأمر في الأول من سبتمبر على حساب موثّق لرجل هنديّ يعرّف عن نفسه على أنّه من الدائرة الإداريّة الهنديّة.

في اليوم التالي، نشرت الصورة عينها مؤسسة EESL للطاقة التابعة لوزارة الطاقة الهنديّة وأرفقتها بتعليق جاء فيه أنّ “البرنامج الوطني لإنارة الشوارع كان له تأثيراً على حياة كثيرين إذ زوّدهم بالإنارة وأمّن رؤية أوضح…”.

وعن الصبيّ الموجود في الصورة قيل إنه “من فيروزأباد وهو يدرس تحت مصباح ليد في الشارع”.

وأرفق التعليق بوسوم بينها وسم وزارة الطاقة الهنديّة وغيرها من المؤسسات الإداريّة.

واجتاحت الصورة مواقع التواصل الاجتماعيّ الهنديّة ما دفع ببعض القنوات الهنديّة لإعداد تقارير عن الصبيّ.