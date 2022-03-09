ما حقيقة صورة العجوز الأوكرانية التي تحمل السلاح في وجه القوات الروسية؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعجوز أوكرانية تحمل السلاح، وقالوا بأنها تطوعت في جيش بلادها لمقاومة الغزو الروسي.

تظهر في الصورة امرأة مسنّة تحمل سلاحاً رشاشاً، ويبدو وراءها رجال باللباس العسكريّ، وجاء في التعليقات المرافقة: “مسنّة أوكرانيّة عمرها 68 عاماً تتطوّع في الجيش لمحاربة الغزو الروسي”.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة في الحقيقة لا تمت بصلة للتطوّرات الحالية في أوكرانيا.

وأضاف أن انتشارها جاء في ظلّ التعبئة الكبيرة والمقاومة التي أبداها الأوكرانيون في الأيام الأولى من الهجوم الروسي.

وقاد التفتيش عنها من طرف الوكالة الفرنسية على محرّكات البحث إلى تقارير نشرتها وسائل إعلام غربية في العام 2015.

وبحسب المواقع الناشرة، تُظهر الصورة، أو المقطع المصوّر، جدّة أوكرانية في الثامنة والستين من العمر تشارك في تدريبات عسكريّة مفتوحة للمدنيين.