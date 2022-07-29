ما حقيقة صور السيول الجارفة التي اجتاحت الإمارات؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه للسيول الجارفة التي شهدتها مناطق عدّة في الإمارات. فما حقيقة ذلك؟

ويبدو في الفيديو سيول موحلة تجرف عدداً من السيارات. وعلّق ناشرو الفيديو بالقول إنّه للسيول التي ضربت إمارة الفجيرة في الإمارات.

وبدأ انتشار هذا الفيديو بالتزامن مع سيول جارفة غمرت مناطق في الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة في الإمارات إثر أمطار غزيرة.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل توثّق هذه السيول، إلا أنّ هذا الفيديو المتداول لا علاقة له بذلك فقد أظهر التفتيش عنه أنّه منشور منذ العام 2019 على الأقلّ على أنّه في شيراز الإيرانيّة.

ويمكن ملاحظة العلم الإيراني في الفيديوهات القديمة والمنشورة بجودة أعلى. كما تتطابق عناصر الفيديو مع مشاهد لساحة القرآن في شيراز حيث يوجد مجسّم الطاووس نفسه.