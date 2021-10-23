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ما حقيقة عرض منزل ابن خلدون للبيع في المغرب؟

الشروق أونلاين
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ما حقيقة عرض منزل ابن خلدون للبيع في المغرب؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بأخبار تفيد بعرض منزل مؤسس علم الاجتماع، ابن خلدون، للبيع في مدينة فاس.

وتداول ناشطون خبر عرض المنزل للبيع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وعدد من الدول العربية.

وعقب الجدل الواسع فتحت وزارة الثقافة المغربية تحقيقاً حول الأمر، حيث تم إصدار “تعليماته بضرورة التدخل  لإنقاذ هذا المعلم بتدعيم جدرانه أولا، ثم إدراجه ضمن برنامج ترميم الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بفاس”.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن عائلة المهياوي عرضت المنزل للبيع التي كانت تملكه منذ عام 1969، وتناوب على السكن فيه أربع عائلات.

من جهتها أعلنت المديرية الجهوية لقطاع الثقافة  المغربية أنها باشرت بإجراء تحقيق معمق مع المصالح المتخصصة.

وأوضحت المديرية في بيان أنه: “من الصعب الجزم بصحة ما يتداول حول هذا البيت، في ظل غياب الوثائق المكتوبة أوالشواهد المادية التي تؤكد أن هذا المسكن كان فعلا مسكنا للعلامة ابن خلدون، بما في ذلك كتابات ابن خلدون”.

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