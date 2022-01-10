ما حقيقة علاج أمراض هشاشة العظام بملعقة من السمسم؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم بأنه يمكن علاج أمراض هشاشة العظام بملعقة من السمسم.

وبحسب المروجين لتلك المعلومات فإن ملعقة واحدة من السمسم تحتوي أضعاف كميات الكالسيوم التي يحتويها الحليب وبالتالي فهي علاج مثالي لمرضى هشاشة العظام.

وفي إطار المنشورات التي تجتاح الشبكات وتشيد بأهمية بعض المواد الغذائية في علاج الأمراض، ادعى نشطاء بأن السمسم صيدليّة كاملة من الكالسيوم وأن “ملعقة واحدة منه فيها من الكالسيوم ما يعادل سبعة أكواب حليب”.

ويذهب المنشور لنصح الأمهات بإعطاء “السمسم للأطفال لبناء أدمغتهم”، كما ينصح من “يعانون من هشاشة العظام بتناول ملعقة واحدة من السمسم يومياً كعلاج لمرضهم”.

في السياق أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أن المنشورات بشأن السمسم تحتوي على الكثير من المعلومات المضللة، التي قد تشكّل خطراً على صحّة الأطفال بشكل خاص.

وقالت اختصاصيّة التغذية “شانتال حنّا” للوكالة إنّ الأرقام التي يقدّمها المنشور غير صحيحة، وشرحت أنّ ملعقة من السمسم (أو ما يعادل 9 غرامات) تحتوي على 87.75 ميلليغرام من الكالسيوم، في حين يحتوي كوب من الحليب على (أو ما يعادل 244 غ) على 300.12 ميلليغرام من الكالسيوم.

وأضافت أنّ هذه الحقائق العلميّة تتنافى تماماً مع الادعاء بأنّ “ملعقة من السمسم فيها من الكالسيوم ما يعادل سبعة أكواب حليب”.

وحذّرت شانتال حنا من إعطاء حبوب السمسم للأطفال لما قد تشكّله من خطر الاختناق لأولئك الذين لم يتخطّ عمرهم السنة.

من جانبه قال جراح العظم في معهد كالو الفرنسي سيمون لبّس إن “الكالسيوم موجود بنسبة لا بأس بها في السمسم، لكنّ السمسم بحدّ ذاته لا يمكن أن يشكّل العلاج لأمراض هشاشة العظام”.

وتابع: “غالباً ما تُعطى علاجات للأشخاص الذين يعانون من أمراض هشاشة العظام بعد تشخيص نوع المرض وتقييم المسبّب له، فهشاشة العظام عنوان كبير لأمراض كثيرة…”.

وشرح مفصّلاً: “غالباً ما يكون الكالسيوم مكملاً للعلاج وليس العلاج بحدّ ذاته عند المرضى الذين يعانون من أمراض هشاشة العظام”.

وشدّد على أن الكالسيوم المكمّل للعلاج”يعطى بمعدّلات محدّدة وثابتة بحسب بروتوكولات طبيّة ولا يمكن أن يقتصر على ملعقة من السمسم لا يُعرف كم ميليغراماً تحتوي”.

ونصح لبّس باستشارة الاختصاصيين من أجل الحصول على العلاج المناسب للمرض المناسب وعدم اعتماد الوصفات التي تروّج لها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.