ما حقيقة فيديو الهروب المخزي لجنود أوكرانيين ومدنيين يرجمونهم؟

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يدّعي ناشروه أنّه يظهر فرار عناصر من الجيش الأوكراني عند دخول القوات الروسية مدينة خاركيف.

إلا أنّ الفيديو في الحقيقة ملتقط عام 2014 في مدينة ماريوبول خلال مواجهات بين الانفصاليين الموالين لروسيا وقوات كييف، وفقا لفرانس برس.

تظهر في الفيديو دبّابة ترفع العلم الأوكرانيّ تسير بسرعة وسط شوارع مدينة وتقتحم حاجزا من الإطارات، ويظهر عدد من المارّة وهم ينظرون إليها، وآخرون يبدو أنّهم يرجمونها بالحجارة.

وجاء في النصّ المرافق للمنشور “هروب الجيش الأوكراني عند دخول الجيش الروسي مدينة خاركيف والمواطنون يرجمونهم على هروبهم المخزي”.

حظي المقطع بآلاف المشاركات على صفحات مواقع التواصل منذ بدء انتشاره مطلع شهر مارس 2022 مع استمرار الهجوم الروسيّ على أوكرانيا.

وفي شمال البلاد، تعرضت خاركيف، ثاني مدينة في البلاد والقريبة من الحدود الروسية، لقصف طوال ليل الثاني من مارس بحسب السلطات المحلية.

وأكد مسؤول في البنتاغون، الخميس، أن القصف مستمر على خاركيف، وأن القوات الروسية باتت على مشارف المدينة، إلا أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بالمواجهات الدائرة حالياً في خاركيف.

فوجود المدنيين في الشارع بالشكل الظاهر في الفيديو ومن دون أي اجراءات احترازيّة يثير الشكّ في أن يكون ملتقطاً خلال القصف الذي تتعرّض له المدينة، وفق فرانس برس.

وبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد تفتيش الوكالة إلى نسخة أطول وذات جودة أعلى، منشورة على حسابات روسيّة عدّة منذ عام 2014.

وجاء في التعليق المرافق أنّ الفيديو ملتقط في مدينة ماريوبول شرق أوكرانيا، وبالاستعانة بخرائط محرّك “Yandex” يمكن تحديد موقع البنك الظاهر في الفيديو في شارع كازانتزفا في ماريوبول.

ماذا حصل آنذاك؟

اندلع الصراع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك قبل ثماني سنوات، عقب ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم، وشهد شرق أوكرانيا معارك دامية بين الانفصاليين الموالين لروسيا وقوات كييف.

وفي التاسع من ماي 2014، كانت مدينة ماريوبول مسرحاً لمواجهات عنيفة خصوصاً عندما هاجم نحو 60 ناشطا انفصاليا مجهزين بأسلحة رشاشة مقر الشرطة المحلي.

وأسفرت تلك المعارك عن سقوط 20 قتيلا في صفوف المهاجمين، وقتيل في صفوف الشرطة بحسب السلطات الأوكرانية.

ونشرت وكالة فرانس برس آنذاك مشاهد من شوارع ماريوبول تتشابه مع الفيديو المتداول.