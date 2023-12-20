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ما حقيقة فيديو تخفي مقاتلي القسام بلباس جيش الاحتلال وقتلهم قناصين صهاينة؟

الشروق أونلاين
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ما حقيقة فيديو تخفي مقاتلي القسام بلباس جيش الاحتلال وقتلهم قناصين صهاينة؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يظهر عناصر من كتائب القسام وهم يتخفون بلباس جنود إسرائيليين قبل مداهمتهم في مبنى وقتلهم قناصين صهاينة.

يظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات، أشخاص بلباس عسكري وهم يداهمون بناية ويفتحون النار على المتواجدين فيها.

وعلق الناشرون بالقول: “القسام تخفت بلباس جيش إسرائيلي، ومن مسافة صفر قتلت ثلاثة قناصين صهاينة بسلاح كلاشنكوف”.

وجاء تداول الفيديو تزامنا مع تواصل الغارات الجوية الإسرائيلية والمعارك الميدانية في مناطق عدة من قطاع غزة.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو لا علاقة له بالمعارك الدائرة في قطاع غزة حاليا.

وأرشد التفتيش عن الفيديو إليه منشورا على فيسبوك، على أنه لمقاتلين سوريين معارضين يباغتون جنودا في الجيش النظامي، من دون تفاصيل واضحة، وذلك في شهر أوت من سنة 2018، ما ينفي صلته بالأحداث الجارية في غزة.

كما أمكن التعمق بالبحث من العثور على لقطة من الفيديو منشورة على موقع إخباري محلي بتاريخ 7 جوان من سنة 2018، وجاء في التفاصيل أن اللقطات تظهر هجوم مقاتلين إسلاميين متشددين على قوات الجيش السوري في اللاذقية في غرب سوريا.

وسبق لمنصة تيقن المعنية بتفنيد الأخبار المضللة في الأراضي الفلسطينية أن أصدرت تقريرا ينفي صحة ما جاء في المنشور المتداول.

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