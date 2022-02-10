ما حقيقة مقتل قيادات من جيش النظام المغربي في الصحراء الغربية؟

أعلن الجيش الصحراوي مقتل عدد من قيادات جيش النظام المغربي في عمليات نفذتها وحداته ضد تجمعات عسكرية للجيش المغربي.

أفاد بيان لوزارة الدفاع الصحراوية أن وحداتها نفذت هجومات مركزة استهدفت تخندقات قوات جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار “.

وأفاد البلاغ العسكري رقم 454 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن الأسبوع الأول من شهر فيفري شهد تنفيذ عمليات قتالية نوعية تمكن خلالها من إلحاق خسائر فادحة بصفوف جيش الاحتلال المغربي”.

وأضاف البيان أن القتلى في صفوف جيش النظام المغربي هم: “العقيد كركوب محمد حسن، المقدم بلغريفي محمد محسن، النقيب جوبله عزيز، المساعد عدناني عبد الله، الرقيب سوكاح حسبان محمد، المساعد أسواك محمد محسن، الرقيب أول زوك محمد ولد كلتوم، العريف أطماطري الزين، العريف يملا مصطفى، الجندي صافي خالد، الجندي صافي محمد، الجندي علامة رباني.

كما أضاف البيان أن الجيش الصحراوي تمكن من تدمير راجمة صواريخ في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس، فيما اندلعت النيران في قاعدة للعدو بروس أودي أصف بقطاع السمارة”.

وتابع البيان تمكنت الوحدات من تدمير مقر قيادة الفيلق 43 بقطاع المحبس، فيما تمت مهاجمة نقاط تمركز جيش الاحتلال بقطاع المحبس ثلاثة عشرة مرة خلال الأسبوع المنصرم، كما تمت مهاجمة قطاع الفرسية مرتين، تنفيذ ستة عشر عملا قتاليا في قطاع حوزة، استهداف قطاعي أم أدريكة وآوسرد”.

ولا يزال النظام المغربي وإعلامه، يواصلان سياسة التكتم وإخفاء ما يدور على أرض المعركة بين جيشه والصحراويين منذ انتهاء وقف إطلاق النار نوفمبر 2020.