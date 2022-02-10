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ما حقيقة مقتل قيادات من جيش النظام المغربي في الصحراء الغربية؟

الشروق أونلاين
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ما حقيقة مقتل قيادات من جيش النظام المغربي في الصحراء الغربية؟

أعلن الجيش الصحراوي مقتل عدد من قيادات جيش النظام المغربي في عمليات نفذتها وحداته ضد تجمعات عسكرية للجيش المغربي.  

أفاد بيان لوزارة الدفاع الصحراوية أن وحداتها نفذت هجومات مركزة استهدفت تخندقات قوات جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار “.

وأفاد البلاغ العسكري رقم 454 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن الأسبوع الأول من شهر فيفري شهد تنفيذ عمليات قتالية نوعية تمكن خلالها من إلحاق خسائر فادحة بصفوف جيش الاحتلال المغربي”.

وأضاف البيان أن القتلى في صفوف جيش النظام المغربي هم: “العقيد كركوب محمد حسن، المقدم بلغريفي محمد محسن، النقيب جوبله عزيز، المساعد عدناني عبد الله، الرقيب سوكاح حسبان محمد، المساعد أسواك محمد محسن، الرقيب أول زوك محمد ولد كلتوم، العريف أطماطري الزين، العريف يملا مصطفى، الجندي صافي خالد، الجندي صافي محمد، الجندي علامة رباني.

كما أضاف البيان أن الجيش الصحراوي تمكن من تدمير راجمة صواريخ في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس، فيما اندلعت النيران في قاعدة للعدو بروس أودي أصف بقطاع السمارة”.

وتابع البيان تمكنت الوحدات من تدمير مقر قيادة الفيلق 43 بقطاع المحبس، فيما تمت مهاجمة نقاط تمركز جيش الاحتلال بقطاع المحبس ثلاثة عشرة مرة خلال الأسبوع المنصرم، كما تمت مهاجمة قطاع الفرسية مرتين، تنفيذ ستة عشر عملا قتاليا في قطاع حوزة، استهداف قطاعي أم أدريكة وآوسرد”.

ولا يزال النظام المغربي وإعلامه، يواصلان سياسة التكتم وإخفاء ما يدور على أرض المعركة بين جيشه والصحراويين منذ انتهاء وقف إطلاق النار  نوفمبر 2020.

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التعليقات
11
  • الهادي

    للذبابة رقم 02 المدعو Moh : تقول اتقوا الله !
    و أين هي تقوى الله في التنازل للإسبان عن أرضك (و سبتة و مليبلية) ثم اغتصاب أرض الآخرين ؟
    أين تقوى الله في التحالف مع الكيان الصهيوني و بيع القض؟
    أين تقوى الله في تشريد شعب و ضرب النساء الصحراويات و سحلهن في الطريق و نزع خمارهن (الفيديوهات شاهدة) ؟ كفكاكم استعمال دين في غفير موضعه.

    -17
  • المنصوري كمال

    خالقكم شرع ذلك.....(وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) )

    14
  • بوعلام

    الخبر اليقين اقتربت مليشيات البوليساريو من الجدار الدفاعي على اساس اختطاف جنود مغاربة لكن وجدت فرقة القناصة ،4 قتلوا و اسر تسعة لان القصف كان عنيفا و لم يترك للبوليساريو قصف الجنود المغاربة لانهم عرفوا تحركات البوليساريو قبل الاقتراب من الجدار و للمسمى كمال تعالى و انقل الحرب الى داخل المملكة ماذا تنتظر لاتعطي الاوامر كنت انت القائد و انقلها و سنصفق لك يا شجاع الاندرويد الدي مساحة حربه ككف اليد

    36
  • kamel

    على الصحراويون نقل حربهم النبيلة الى داخل الاراضي المغربية، يجب ترويع المغاربة لكي يتركوا الجمهورية الصحراوية

    -108
  • فريد

    الله ينهي هذه الحرب . فعلها الحسن الثاني و خلى الناس تخلص

    -85
  • Md usa

    هاته المناطق التي ذكرتم قد دمرتها وحدات الجيش الصحراوي بالكامل في اكتر من 50 بلاغ

    103
  • IBN CHAHID DZ

    النصر لاخواننا الصحراويين إلى الأمام ولا خوف عليكم يا ابطال لا تخشون من الذي يصهين

    -90
  • علي انتاع باب الواد

    وهل الجيش المغربي دمى حتى يقتلهم البوليزاريوا.شيء من العقلانية ياناس.

    116
  • benchikh

    الجيش الصحراوي في حالة الدفاع عن النفس "فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194)سورة البقرة
    أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) سورة محمد اتقوا الله واتركوا الناس احرار فلاوطن لهم سوى وطنهم

    -85
  • Moh

    إتقوا الله ... بغض النظر عما فعلو و يفعلون هؤلاء مسلمون مثلنا مثلهم

    57
  • Yacine

    Vous êtes contents que nos frères s'entretuent? Incroyable

    73

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