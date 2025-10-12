ما حقيقة مقطع “الفأر” الذي أخاف مذيعة الجزيرة؟

تداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو قصير يُظهر لحظة ذعر مذيعة في استديو” الجزيرة الإنجليزية”، حيث مرّ عليها فأرا بسرعة ما جعلها تصاب بالذعر.

وصور الفيديو مذيعة “الجزيرة ” أثناء البث المباشر وهي تتوقف فجأة عن الحديث ثم تصاب بحالة من الرعب والذهول، وتنهض من مكانها مسرعة، قبل أن تعود إليه وهي تبتسم وتعتذر للمشاهدين، مؤكدة أن فأرا مر أمامها، لتتابع الموجز الإخباري.

وأكد فريق التحقق في الجزيرة مباشر، أن المقطع المتداول مولّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يمت بصلة للبث الحي لقناة الجزيرة الإنجليزية، ولم يتم تسجيل أي حادثة مشابهة داخل أستوديوهات القناة.

ولفت بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التلاعب الكبير بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذرا من فئة معينة تستخدمه للتضليل، حيث كتب أحد الأشخاص: “يجب حظر استخدام الذكاء الاصطناعي وتحديد نوع المعلومات الذي يقدمها والأشخاص الذي يسمح لهم باستخدامه وحتى إثبات هوية المستخدم”.

وأوضح: “في السنة الأولى أصبح هناك عشرات الآلاف من المعلومات المضللة في الانترنت ولا يمكن لجميع الناس معرفة كيفية تحديد هذه المعلومات بشكل دقيق وصحيح، للأسف”.

وغرد أبو خالد:” واضح أنه غير صحيح، الفأر جاي فـي وضعية الهبوط يعني مرمي عـلى الطاولة وقد يكون بالذكاء الاصطناعي”.