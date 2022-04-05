ما حقيقة هذه الصورة عن صلاة التراويح في المغرب؟

تداولت صفحات وحسابات مغربيّة على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مرفقة بأخبار عن استئناف صلاة التراويح في المغرب في رمضان الحالي بعد غياب بسبب إجراءات مكافحة انتشار كورونا في العامين الماضيين.

وجاء في المنشورات المتداولة في اليومين الماضيين “عودة صلاة التراويح إلى المساجد المغربية”.

وأرفقت هذه المنشورات بصورة أو صورتين يظهر في كلّ منهما آلاف من المصلّين في باحات مسجد.

ويأتي ظهور هذه المنشورات مع بدء شهر رمضان لهذا العام وعودة صلاة التراويح بعد عامين من الاضطراب والقيود بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومع انحسار حدّة انتشار فيروس كورونا، تُسجّل حركة إقبال أكبر على المساجد التي تكتظّ في ليالي شهر رمضان في عموم مدن العالم الإسلامي.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات في مصر – حيث بدأ شهر رمضان السبت – إقامة صلاة التراويح هذا العام “بنفس ضوابط” العام الماضي، وهي استخدام سجّادة خاصّة، ووضع كمّامة، وعدم استخدام أماكن الوضوء العامّة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محليّة.

وفي المغرب، الذي بدأ فيه رمضان الأحد، نقلت وسائل إعلام محليّة عن مصادر في وزارة الأوقاف إقامة صلاة التراويح لهذا العام “في ظلّ تحسّن الحالة الوبائيّة”.

لكن الصورتين الظاهرتين في المنشورات قديمتان. فقد أرشد التفتيش عنهما على محرّكات البحث أنهما منشورتان (1,2) على الموقع الإلكتروني لوكالة “رويترز” عام 2013.

وجاء في الشرح المرافق للصورتين أنهما تُظهران إحياء ليلة القدر في مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء في الخامس من أوت من العام 2013.