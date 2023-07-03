 ما حقيقة هروب لاعبات منتخب المغرب في إيطاليا قبل كأس العالم؟

كشفت تقارير إخبارية حقيقة هروب لاعبات منتخب المغرب في إيطاليا بعد نهاية الودية الأولى بالتعادل السلبي وقبل انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات.

وكانت صحف مغربية قد تحدثت، الأحد 2 جويلية، عن هروب 4 لاعبات من معسكر المنتخب في إيطاليا بعد نهاية الودية الأولى استعدادًا لانطلاق كأس العالم للسيدات.

وواجه منتخب المغرب نظيره الإيطالي في ودية انتهت بالتعادل السلبي قبل أقل من 20 يومًا على بداية مونديال السيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد المغربي لكرة القدم: “تشجب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشدة، الإشاعات والمغالطات التي روّج لها البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن إحدى الصفحات المزورة لأحد المواقع الإلكترونية المغربية، تنال من سمعة منتخبنا الوطني لكرة القدم النسوية المقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم، بتلفيقات كاذبة”.

وأضاف: “تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية سافر بجميع أعضائه، ولاعباته، إلى سويسرا، حيث سيواجه منتخبها الوطني، يوم الأربعاء، بعد أن واجه منتخب إيطاليا يوم السبت (انتهت المباراة بالتعادل)”.

وتابع: “كما تحتفظ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لنفسها بكامل الحق في اللجوء إلى المساطر التي يتيحها لها القانون، للدفاع عن سمعة كافة أفراد المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، وكرة القدم المغربية”.

ويستعد منتخب المغرب للسيدات للمشاركة في كأس العالم كأول منتخب عربي بعد التأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للسيدات 2022.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية، حيث ينتظر السيدات وديتين قبل البطولة المنطلقة في غصون أيام، أمام سويسرا في الخامس من جويلية وجامايكا في السادس عشر من الشهر ذاته.