ما حقيقة وجود أقدم قبر في التاريخ بمصر؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منشورات تزعم وجود أقدم قبر مكتشف في العالم بمصر، والذي يرجع حسبهم لإله قديم يدعى أوزيريس.

وجاء في المنشور الذي حقّق مئات التفاعلات على موقع فيسبوك، أن قبر الإله المصري القديم “أوزيريس”، هو “أقدم قبر في التاريخ”.

ووصف المنشور القبر بأنه “مزيّن بكتابات سرية تحمل رسائل عن الحياة والموت”، وأنه يقع في معبد “أوزيريون”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن ما يدعيه المنشور لا أساس له من الصحة بحسب خبراء آثار استطلعت آراءهم، إذ إن أوزيريس، شخصية أسطورية غير موجودة تاريخياً.

وينفي الأثري أحمد إبراهيم، وهو مفتّش عام منطقة أبيدوس الأثرية بمحافظة سوهاج، التي يقع ضمنها معبد الأوزيريون، صحّة كل ما جاء في المنشور.

وأكد إبراهيم لوكالة “فرانس برس”، أن “معبد أوزيريون، لا يحوي أي قبر للإله أوزيريس من الأساس، لأنه في الأصل شخصية أسطورية”، لافتا إلى أن اسم المعبد مشتق من اسم هذا الإله.

وأضاف: “ربما لهذا السبب تنتشر خرافات حول وجود قبر له داخل المعبد”.

واعتبر إبراهيم أن المنشور “محاولة أخرى لاختراع قصص وهمية عن التاريخ المصري، وصياغتها بطريقة جذابة مع صور ملونة بهدف جمع تفاعلات”.

وتابع: “بصفة عامة لا يوجد باحث أو عالم حقيقي يستخدم صيغة أفعل التفضيل، فلا يمكن الجزم بأن اكتشافاً بعينه هو الأقدم تاريخيًا، لأن البحث والاكتشاف عمليّة مستمرّة”.

شخصية أسطورية

واتفق الباحث الأثري، محمد درويش، وهو مسؤول الترميم بالمتحف القومي للحضارة (مقرّه القاهرة)، مع ما قاله إبراهيم، واصفا ما جاء في المنشور بأنه “أكاذيب”.

وقال لفرانس برس: “لا يوجد قبر مكتشف في مصر لأوزيريس في الأصل، والسبب هو أن هذا الإله شخصية أسطورية لا توجد في الحقيقة، فكيف يكون له قبر؟”.

واستطرد: “المنشور يروّج لخرافات باعتبارها حقيقة”. فالأسطورة المصرية القديمة تقول إن أوزيريس هو “أول ملك مصريّ حكم في عصور الآلهة، قبل ظهور البشر”.

وتضيف الأسطورة أيضاً أن شقيقه حقد عليه وقتله وقطّع جسمه إلى 42 قطعة ووزّعها، لكن زوجته إيزيس أعادت تجميع القطع فأحيته مجدّداً.

وتضيف الأسطورة أن إيزيس وأوزيريس أنجبا بعد ذلك ولدهما حورس، الذي نجح في استرداد عرش أبيه والانتقام من عمّه.

وشرح درويش أن هذه القصة الأسطورية نُشرت بين قدماء المصريين كأسلوب من أساليب صبغ الشرعية على الحكم، لأن الملك كان يحكم عرش مصر بصفته “ابن أوزيريس”، وحين يموت “يتحول إلى أوزيريس في العالم الآخر”.