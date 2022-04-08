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الجزائر

ما حكم استخدام بخاخة الربو خلال نهار رمضان؟.. اللجنة الوزارية للفتوى تجيب

الشروق أونلاين
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ما حكم استخدام بخاخة الربو خلال نهار رمضان؟.. اللجنة الوزارية للفتوى تجيب

أصدرت وزارة الشؤون الدينية، صباح الجمعة، فتوى بشأن حكم استعمال البخاخة الخاصة بمرضى الربو خلال نهار رمضان.

وجاءت الفتوى ردا على سؤال جاء فيه “أنا مصاب بمرض الربو، واستعمل البخاخة خلال النهار، فهل صيامي صحيح أو أنا مفطر باستعماله؟

وأجابت اللجنة الوزارية للفتوى بالقول أنه  “إذا استعمل الصائم المصاب بمرض الربو البخاخة خلال النهار فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك”.

وأوضحت أن “الأصل في ذلك الاستحسان، لأنه مضطر إليها ولا يستغني عنها، ولو منعناه من استعمالها لكان في حرج شديد، وربما هلك”.

وأضافت “ولأن أعراض ضيق التنفس تعتريه في رمضان وغيره، فيعفى عنه كما عفي عن غبار الطريق ودخان الحطب، وكما عفي عن غالب غبار الدقيق والجبس وغبار الكيل بالنسبة للصانع، بل العفو عن البخاخة أولى لتحقق الضرورة”.

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