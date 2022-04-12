ما حكم قلع الضرس ومداواة الأسنان في رمضان؟.. اللجنة الوزارية للفتوى ترد

ردت اللجنة الوزارية للفتوى عن الاستفسارات التي وردتها بشأن حكم قلع الضرس ومداواة الأسنان خلال الصيام.

وأوضحت اللجنة في ردها أن قلع الضرس ومداواة حفر الأسنان إما أن يكون ليلا أو نهارا، فأما فـي الليـل فيـجـوز فعـل ذلـك ولا مانع منـه، لأن الليـل زمـن للإفطار وتناول المباحات.

وأما في النهار فقالت إن فيه تفصيلات 3 هي كالآتي:

أولا: إن خشي هلاكا بتأخير قلع الضرس أو مداواة حفر الأسنان إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان وجب عليه فعل ذلك، لوجوب حفظ النفس، فإن لم يبتلع شيئا من الدواء أو الدم الذي سال منه أو ما انكسر من الأسنان صح صومه، وإن ابتلع وجب عليه القضاء.

ثانيا: إن لم يخش الهلاك ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفائه أو وجد شدة ألم جاز له المداواة ودين الله يسر، فإن سلم من وصول شيء صح صومه وإن ابتلع منه وجب عليه القضاء، وإن اضطر لشرب الدواء شربه وقضى لعمـوم قـولـه تعـالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمة ومن كان مريضا أو على سفر فيدة من أيام أخر } [البقرة: 185].

ثالثا: إن لم تدع الحاجة إلى قلعه أو مداواته ولم يخش شيئا من تأخيره كره له ذلك، فإن فعل لم يبطل صومه إلا إذا ابتلع شيئا، فإن كان غلبة وجب عليه القضاء فقط، وإن تعمد لزمه القضاء والكفارة.

هل تبطل قطرات العين الصيام؟.. اللجنة الوزارية للفتوى تفصل في الأمر

فصلت اللجنة الوزارية للفتوى، الأحد، في حكم وضع قطرات العين خلال نهار رمضان، مؤكدة أنه إذا وصلت الحلق تعد مفطرة.

وجاء هذا بعد تلقيها لسؤال فحواه “زوجي مريض ولكنه قادر على الصوم وله رغبة شديدة فيه، وهو الآن يضع قطرات الدواء في العين بانتظام بأمر من الطبيب ولا يمكن تأخير ذلك إلى الليل، وربما وجد في بعض الأحيان مرارة الدواء في حلقه، فهل وضع قطرات الدواء في العين يبطل الصوم؟

وكان رد اللجنة كالتالي “الأصل أن كل ما وصل إلى الحلق من طريق الفم أو المنافذ الأخرى كالعين والأذن والأنف يبطل الصوم، سواء وصل عمدا أو غلبة، فمن وضع قطرات الدواء في عينه ووصلت إلى حلقه فسد صومه ولزمه القضاء”.

ما حكم استخدام بخاخة الربو خلال نهار رمضان؟

أصدرت وزارة الشؤون الدينية، صباح الجمعة، فتوى بشأن حكم استعمال البخاخة الخاصة بمرضى الربو خلال نهار رمضان.

وجاءت الفتوى ردا على سؤال جاء فيه “أنا مصاب بمرض الربو، واستعمل البخاخة خلال النهار، فهل صيامي صحيح أو أنا مفطر باستعماله؟

وأجابت اللجنة الوزارية للفتوى بالقول أنه “إذا استعمل الصائم المصاب بمرض الربو البخاخة خلال النهار فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك”.

وأوضحت أن “الأصل في ذلك الاستحسان، لأنه مضطر إليها ولا يستغني عنها، ولو منعناه من استعمالها لكان في حرج شديد، وربما هلك”.

وأضافت “ولأن أعراض ضيق التنفس تعتريه في رمضان وغيره، فيعفى عنه كما عفي عن غبار الطريق ودخان الحطب، وكما عفي عن غالب غبار الدقيق والجبس وغبار الكيل بالنسبة للصانع، بل العفو عن البخاخة أولى لتحقق الضرورة”.