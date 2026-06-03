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اقتصاد

ما دلالة تكريم عجاّل بوسام “ساراونيا مانغو” في نيامي؟

محمد فاسي
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ما دلالة تكريم عجاّل بوسام “ساراونيا مانغو” في نيامي؟
وزارة الطاقة والطاقات المتجددة
جانب من مراسم التتويج

تُوِّج وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجاّل، اليوم الأربعاء بوسام السيادة “ساراونيا مانغو”، الذي منحه له رئيس جمهورية النيجر.

ويُعد هذا الوسام الوطني من أبرز الأوسمة السيادية في النيجر، حيث استحدثته السلطات الحاكمة بموجب مرسوم رئاسي، ويحمل دلالات تاريخية وسياسية تعكس التحولات التي تعرفها البلاد في مقاربتها لمفهوم السيادة الوطنية.

ويستمد الوسام رمزيته من شخصية الملكة والمحاربة التاريخية ساراونيا مانغو، التي قادت مقاومة شرسة ضد التوسع الاستعماري الفرنسي أواخر القرن التاسع عشر، وتُعد رمزاً وطنياً للمقاومة والكرامة والسيادة في ذاكرة النيجر ومنطقة الساحل.

ويعكس هذا الرمز، في بعده السياسي الحديث، توجه الدولة نحو ترسيخ مفهوم “السيادة الوطنية”، في سياق تحولات إقليمية تهدف إلى تعزيز الاستقلالية في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، والحد من أشكال التبعية الخارجية.

ويُمنح وسام “ساراونيا مانغو” للشخصيات والجهات التي تقدم خدمات استثنائية في مجالات الدفاع والأمن، أو تسهم في دعم الدبلوماسية السيادية وكسر العزلة الدولية، إضافة إلى تكريم الأفراد الذين يساهمون في حماية الهوية الوطنية وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد.

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