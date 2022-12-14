ما زلت متأثرا من إقصاء المونديال

إسحاق بلفوضيل مهاجم نادي الغرافة القطري:

أكد الجزائري إسحاق بلفوضيل، مهاجم نادي الغرافة القطري، أن التكهن بهوية الفائز بكأس العالم 2022، صعب للغاية.

وشدد في الوقت ذاته على أن الظروف حرمت منتخب بلاده من المشاركة في بطولة استثنائية. وقال أمس بلفوضيل في تصريحات صحفية، “الأجواء في كأس العالم رائعة، لكنني صراحة لم أحضر المباريات في الملاعب بحكم الانشغالات واكتفيت بمتابعة بعضها في المنزل”. وأضاف “ما زلت أشعر بمرارة الحرمان من بلوغ كأس العالم، كنا على بعد ثوان من البطولة، لكن قلة التركيز في اللحظات الأخيرة حرمتنا من التواجد في قطر”.

وبين “لقد تجاوزنا تلك المرحلة ومنتخبنا أمام تحديات جديدة، لدينا مجموعة رائعة، ومدير فني متمكن، إضافة لجيل جديد سيحمل المشعل من بعدنا”.كما أكد بلفوضيل أن مونديال قطر قد شهد العديد من المفاجآت، مشيرا إلى أن كافة المنتخبات التي بلغت هذا الدور، تمتلك حظوظا متساوية.

وختم “هذا مونديال المفاجآت، وصراحة لا يمكن توقع من سيرفع الكأس في الأخير، فحظوظ الجميع متساوية”.