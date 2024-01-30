ما سبب سخرية الجزائريين من الصحفي الصهيوني إيدي كوهين بعد ضجة “مقهى أبو عبيدة”؟
بعد الحملة الشعواء التي شنها نشطاء متصهينون على “مقهى أبو عبيدة” الذي افتتح، مؤخرا، في الجزائر، تصدر اسم الصحفي العبري إيدي كوهين الترند بسبب تغريدة سابقة له شمت من خلالها بإغلاق مطعم “7 أكتوبر” الأردني.
ونشر الصحفي الصهيوني منذ أيام قليلة تغريدة قال فيها: تلفون واحد من ضابط صغير أجبر الكيان الهاشمي على نزع اليافطة وإغلاق المتجر والاعتذار.. هنا إسرائيل”.
تلفون واحد من ضابط صغير أجبر الكيان الهاشمي بنزع اليافطة وبإغلاق المتجر وبالاعتذار .
هنا اسرائيل pic.twitter.com/ENsBBpngeh
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) January 26, 2024
وجاءت شماتة كوهين بعدما أزال صاحب مطعم “7 أكتوبر” في محافظة الكرك جنوبي الأردن، لوحة اسم المطعم الذي تسبب بغضب إسرائيلي نظرا لدلالات هذا التاريخ سياسياً والمرتبط بيوم بدء معركة “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام.
كابوس إسرائيل يلوح بالأفق أم مقهى ابو عبيدة 😂..! pic.twitter.com/dQyvdjBGX7
— تاو (@Tawarrow) January 29, 2024
ومع تعالي النباح بشأن اسم المقهى الجزائري، نشر نشطاء صورة الواجهة متسائلين: “هل سيتمكن الاحتلال من إجبار الجزائر على حذف اليافطة والاعتذار؟”.
🚨 سؤال له دلالات قوية 🚨
برأيكم هل تستطيع إسرائيل أن تجبر الجزائر بإتصال هاتفي على تغيير أسم المقهى ” مقهى أبو عبيدة ” ، مثلما أجبرت الأردن بإتصال هاتفي على تغيير اسم مطعم ” 7 أكتوبر ” . pic.twitter.com/eH7dw9lytT
— دونالد ترامب (Parody) (@DonaldTrumpAOCC) January 29, 2024
في ذات السياق تم تداول منشورات ساخرة من كوهين تقول: “هنا لا مكان للهاتف لحذف هذا الاسم العظيم”.
مقهى أبو عبيدة بالجزائر
هنا لامكان للهاتف لحذف هذا الاسم العظيم pic.twitter.com/JJl5hIKJhd
— Salah Eddine Mokrani (@SalahEddineMokr) January 28, 2024
محلل سياسي إسرائيلي يتهجم على الجزائر بسبب “مقهى أبو عبيدة”!
وكان محلل سياسي إسرائيلي من أصل مغربي قد تهجم على الجزائر بسبب “مقهى أبو عبيدة” الذي أشاد نشطاء عبر الشبكات بجمالية اسمه الدالة على “الملثم”.
ونشر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، الدكتور مئير مصري، تدوينة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها: “تعرفوا على “مقهى أبو عبيدة” في الجزائر”.
وأضاف: “المقهى حصل على الترخيص بكل سلاسة والاسم لقى ترحيباً شعبياً. التأييد لحماس أصبح “عيني عينك”..”.
تعرفوا على “مقهى أبو عبيدة” في الجزائر. المقهى حصل على الترخيص بكل سلاسة والاسم لقى ترحيباً شعبياً. التأييد لحماس أصبح “عيني عينك”. pic.twitter.com/v5K7gRa6Oc
— ד״ר מאיר מסרי | د. مئير مصري (@MeirMasri) January 28, 2024
وأعرب نشطاء عن تضامنهم المطلق مع القضية الفلسطينية، مؤكدين أنهم فعلا يدعمون حماس ويدينون جرائم الاحتلال، فيما سخر آخرون من التغريدة لافتين إلى أن المطعم ينقصه بعض الرموز كالمثلث المقلوب ليكتمل المشهد.
الحمد لله أنا سعييييييدة جدا بالاستجاااابة لنصاااائحي ڤي فتح مشااااااريع البيزنس الجديدة تحت اسم المُلثم أبو عبيدة ..😎😂
ولكنني حزينة جدا أنه لم يستجب لنصيحتي عندما قلت ينبغي إضااااافة هذه الرموز مع اسم أبو عبيدة 🔻💥🔥. انظر تغريدتي قبل أيام👇https://t.co/h7Lb7bwqQA pic.twitter.com/mZUSUCWdti
— مسلمة وأفتخر (@MslimAftakhir) January 28, 2024
وبتداول صورة المقهى الجزائري أثنى الكثيرون على فكرة تسميته على أحد رموز المقاومة، حيث أبدى البعض استعدادا لفتح مشاريع تحمل اسم “طوفان الأقصى”، “ولعت”، “7 أكتوبر” وغيرها.
الصورة من #الجزائر افتتاح مقهى #ابو_عبيدة وحتى يأكد صاحب المقهى موقفه الداعم للمقاومة ركب صورة ابو عبيدة جنب الاسماء حتى لا يقال تشابه اسماء#٧_اكتوبر pic.twitter.com/ZajSckTcHA
— Ahed Madi عاهد ماضي (@77ahed) January 27, 2024
مقهى في #الجزائر بإسم #أبو_عبيدة عقبال إن شاء الله أفتح مطعم بإسم #طوفان_الأقصى و 7 #أكتوبر وخلي #ابن_اليهودية يتجرأ يتصل 🇩🇿🇵🇸✌️.
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.#غزة #الشعب_الجزايري #إيدي_كوهين #انقذو_غزة_من_المجاعة #اليمن_يادب_امريكا #كتايب_االقسام #ابو_عبيدة #بلاد_الحرمين
#عبد_المجيد_تبون pic.twitter.com/7a8Zb9xhhy
— 🕊حمامة سلام 🕊 🇩🇿 (@positiveibes1) January 28, 2024
من جانب آخر نشرت حسابات مزيفة مروجة للروايات الإسرائيلية تدوينات متهجمة على الجزائر، بزعم أن السلطات فيها تدعم الانحرافات الفكرية، وتجاهر بالوقوف في صف الإرهابيين حسب وصفهم، على الرغم من أن جميع الأحرار في العالم باتوا يعرفون من الإرهابي.
كما نشر ذباب المخزن المغربي عبارات مسيئة للجزائر وللناطق الرسمي باسم كتائب القسام، في محاولة للاصطياد في المياه العكرة والتأكيد على ولائهم للصهاينة.