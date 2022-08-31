ما سر”فيات أونو” التي اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها؟

قال محققون فرنسيون إن الإخفاق في تعقب سيارة بيضاء من طراز” فيات أونو” قيل إنها كانت في النفق ليلة مقتل الأميرة ديانا، يمثل إحباطًا مستمرا.

وبمناسبة مرور 25 سنة على مقتل ديانا، نقل محققون لفيلم وثائقي على القناة الرابعة البريطانية، بعنوان “التحقيق في وفاة ديانا في باريس”، أن سائق” الفيات” المجهول كان من الممكن أن يسلط الضوء على تحركات سيارة المرسيدس السوداء التي كانت ديانا تستقلها قبل لحظات من الحادث.

وقضى تحقيقان منفصلان في فرنسا والمملكة المتحدة بأن هنري بول، الذي كان يقود سيارة ديانا ودودي الفايد، مسؤول عن وفاتهما بعد تناول الكحول وفقدان السيطرة على سيارة المرسيدس التي كانت تسير بسرعة عالية.

وقال المحققون إن زوجين في مكان الحادث شاهدا سيارة “فيات أونو” بيضاء تخرج من النفق مع سائق أسمر البشرة، وقصير الشعر، حيث كان يركز على المرايا، وتم العثور على آثار من الطلاء الأبيض على المرسيدس السوداء، وفقا لصحيفة ” ميرور” البريطانية.

وصرحت مارتين مونتيل، قائد اللواء، إن العالم بأسره “كافح لقبول وفاة ديانا في حادث عادي، أما أنا فأشعر بإحباط من سيارة فيات أونو، بالتأكيد كانت هناك وسائقها ليس الجاني الحقيقي”.

مضيفة:” كان يقود سيارته بهدوء، ثم تصل مرسيدس بسرعة عالية وتصطدم بسيارته لذلك تبقى المسؤولية على عاتق المرسيدس”.

ويصادف يوم الأربعاء الذكرى الخامسة والعشرون لوفاة ديانا التي قُتلت عن عمر يناهز 36 عامًا في نفق طريق باريس في 31 أوت 1997 رفقة دودي فايد، نجل محمد الفايد، المالك السابق لمتجر هارودز.