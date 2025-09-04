ما سر الحقيبة السوداء التي قُذفت من نافذة البيت الأبيض؟!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لحقيبة سوداء قُذفت من نافذة البيت الأبيض الأمريكي الامر الذي أثار شكوكا وجدالا واسعا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين ردا على هذا الفيديو: “على الأرجح أنه مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف ترامب أن مثل هذا المقاطع ليست حقيقية لأنه “لا يمكن فتح النوافذ في البيت الأبيض”. وتابع: “جميعها مُدرّعة بشكل كبير ومضادة للرصاص، كما أن وزن كل نافذة حوالي 600 رطل”.

وتأكيدا لهذا الأمر، قالت السيدة الأولى ميلانيا: “أود أن أتنفس بعض الهواء النقي، لكن لا يمكنك ذلك، إنها مقاومة للنيران”، حسبما نقلت عنها شبكة CNN.

وبعد انتشار الفيديو، سخر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ترامب وقالوا إنه أمر المسؤولين بالتخلص من ملفات إبستين، بينما أضاف آخرون أن ميلانيا تخلصت من المحاليل الوريدية لزوجها وسط تكهنات حول صحته.

وردّ المعلقون السياسيون على الفيديو بنظرياتهم الخاصة حول ما قد يكون بداخل الحقيبة أو الكيس بعضها للتسلية، وبعضها الآخر مبني على نظريات المؤامرة.

وفي محاولةٍ لكبح جماح التكهنات، أكد المكتب الصحفي للبيت الأبيض يوم الاثنين أن الفيديو حقيقي، لكنه نفى أي عملٍ مشين، وذكر البيان أنه كان مجرد “مقاول كان يُجري صيانةً دوريةً أثناء غياب الرئيس”.

سأل بيتر دوسي، من قناة فوكس نيوز، ترامب عن الفيديو يوم الثلاثاء أثناء تلقيه أسئلةً في المكتب البيضاوي، وبعد أن قال إنه لم يشاهده، أراه الصحفي المقطع على هاتفه.

وذكرت بعض الصحف الأمريكية أن ترامب لديه خبرة في نشر المعلومات الكاذبة التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي.

ففي شهر جويلية الماضي، أعاد نشر فيديو مُزيف يُظهر اعتقال الرئيس السابق باراك أوباما في المكتب البيضاوي، وفق ما نشره موقع nytimes.