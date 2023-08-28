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جواهر

ما سر المرأة التي صعدت طائرة بريغوجين قبل تحلقيها؟

جواهر الشروق
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ما سر المرأة التي صعدت طائرة بريغوجين قبل تحلقيها؟

بعد أيام قليلة من تحطم طائرة يفغيني بريغوجين، تم الكشف عن تفاصيل جديدة عن المرأة اللغز التي صعدت إلى الطائرة قبل ساعات من تحليقها.

فقد سمح  ألكسندرا يولينا (37سنة)، المديرة التنفيذية ورئيسة شركة طيران “VIP Rusjet”، من قبل الأمن بالصعود على متن الطائرة قبل رحلتها الاخيرة بغرض شرائها .

وتم الكشف عن طائرة خاصة فاخرة في مقطع فيديو تم بثه على أنستغرام  ويظهر المقصورة الداخلية الفخمة للطائرة، وهي مجهزة بمقاعد جلدية خفيفة ووسائد مطرزة وأريكة مريحة.

وأشارت معلومات متداولة لأن بريغوجين كان ينوي بيع الطائرة مقابل حوالي 5 ملايين فرنك سويسري.

وأعرب اثنان من كبار مسؤولي صناعة الطيران الروسية، ألكسندرا يولينا وسيرجي كلوكوتوف، عن اهتمامهما بالشراء، حيث قاما بفحص الجزء الداخلي والخارجي للطائرة سرا في صباح يوم الحادث.

وللحفاظ على عدم الكشف عن هويتهما، تم تسجيل ألكسندرا وسيرجي كراكبين على متن طائرة يفغيني بريجوزين للدخول إلى المنطقة الخاضعة للحراسة في مطار شيريميتيفو بموسكو والوصول إلى الطائرة.

ويجري المحققون الآن اختبارات الحمض النووي للتعرف على الجثث من الطائرة، وقالت لجنة التحقيق الروسية: “سيقوم التحقيق بفحص جميع الروايات المحتملة لما حدث بعناية”.

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