ما صحة الصورة المتداولة للقوات البحرية الخاصة لكتائب القسام؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أثناء العدوان على غزة صورة على أنها لجندي من “كتائب القسّام البحريّة”، الجناح العسكري لحركة حماس.

وبيّن فريق تقصي الحقائق التابع لوكالة فرانس برس أن الصورة مركبة، والنسخة الأصلية منها منشورة منذ سنوات على أنّها لعنصر في القوات البحرية الهولندية ولا تتضمن شعار القسام على خوذة الجندي.

ويظهر في الصورة رجل ببزة عسكرية خارجٌ من البحر وهو يلقي التحية، وجاء في التعليق المرافق “دخول قوات القسام البحريّة الميدان وإطلاقهم الغواصات الملغمة ضد البارجات الصهيونية”.

ونالت الصورة آلاف المشاركات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر، قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني حيّز التنفيذ فجر الجمعة 21 ماي بعد أحد عشر يوماً من تصعيد دامٍ.

وتتبع فريق فرانس برس محركات البحث للصول إلى النسخة الأصلية منها منشورة في العام 2013، في مدونة متخصصة بالشؤون العسكرية، أي قبل أكثر من سبع سنوات.

وجاء في التعليق المرافق أن الصورة تظهر عنصراً في القوات الخاصة الهولندية خلال تدريبٍ بحري قتالي.

وتبين بعد المقارنة بين الصورتين، أنّ شعار “كتائب القسام” أضيف إلى الصورة المضللة عمداً ليبدو أنّ العنصر ينتمي إلى الجناح العسكري لحركة حماس.