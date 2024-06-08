” ما عدا براهيمي .. كل تعداد الخضر جاهز لمواجهة المنتخب الأوغندي”

يجرون الأحد آخر حصة تدريبية بتوقيت اللقاء.. نغيز:

وصل، السبت، المنتخب الوطني إلى كامبالا لمواجهة المنتخب الأوغندي والمقررة الاثنين بداية من الساعة الخامسة عصرا، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يتدرب “الخضر” اليوم بملعب “مانديلا” بكامبالا، الذي سيحتضن المباراة، كما ستكون هناك “حصة فيديو” بين اللاعبين والطاقم الفني من أجل تحضير المباراة في أحسن الظروف.

وقال مساعد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الجزائري نبيل نغيز “إن الجميع ينتظر رد فعل إيجابي من اللاعبين، للعودة بنقاط الفوز والبقاء في المقدمة، الخسارة أمام غينيا صعبة ولكن لا بد من تجاوزها، وسنلعب لقاء بلقاء من أجل التأهل”، مضيفا: “التأهل إلى كأس العالم سواء في أو 2010 أو2014 كان صعبا ولم يتحقق إلا في الدقائق الأخيرة، علينا العمل واللعب مباراة بمباراة، فماعدا براهيمي الذي تم تسريحه من طرف طبيب الخضر، بالتشاور مع المدرب الوطني فكل التعداد جاهز لمباراة الإثنين”.

وتدرب أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بمركز سيدي موسى صباح أمس، قبل التنقل إلى كامبالا استعدادا لمباراتهم التي ستجمعهم أمام المنتخب الأوغندي، وشارك كل لاعبي الخضر في هذه الحصة التدريبية، باستثناء ياسين براهيمي، بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى أوتار الركبة، والذي تأكد غيابه عن لقاء الغد أمام أوغندا، وعلى غير العادة رفض الناخب الوطني استدعاء لاعب جديد مفضلا تجديد الثقة في التعداد الذي اختاره.

وكان المنتخب الوطني قد انهزم الخميس الماضي، أمام منتخب غينيا بنتيجة 1-2 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

علما أن صاحب المركز الأول يتأهل عقب الجولات العشر من التصفيات، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كل من المكسيك، كندا والولايات المتحدة.