ما علاقة “الساموراي” باعتذار مدرب المنتخب الياباني في المونديال؟!

علّق دبلوماسي من اليابان على لقطة اعتذار مدرب منتخب بلاده لكرة القدم إلى الجمهور، بعد مغادرة مونديال قطر 2022 من الدور ثمن النهائي، بالقول إنها “روح الساموراي الحقيقية”.

وانتشرت صورة المدرب هاجيمي مورياسو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. بعد ركوعه للجمهور في الملعب، عقب الخسارة أمام كرواتيا بضربات الترجيح.

وقال تاكيشي أوكوبو، وهو سفير سابق لليابان في لبنان، عن هذه الصورة:”مورياسو مدرب المنتخب الياباني، يعبر عن امتنانه وشكره للجماهير. و حتى احترامه للخصم بعد نهاية مباراة كرواتيا”.

وأضاف الدبلوماسي يقول:”تلك هي روح الساموراي الحقيقية، التي تتجلى في أبهى صورتها خاصة عند قبول الهزيمة”.

والساموراي هو اللقب الذي كان يطلق على المحاربين القدامى في اليابان. وهم يتميّزون بطقوس وأفكار خاصة بهم، كما يرتدّون زيّا مميّزا.

فأمّا الأفكار والطقوس فهي مدوّنة في كتاب “بوشيدو” الذي يعني باللغة العربية “طريق المحارب”، والذي يجمع المعاني التقليدية للشرف والانضباط في صفوف مقاتلي الساموراي.

وقد انتقلت المعاني والقواعد المضمّنة في هذا الكتاب، إلى عموم المجتمع الياباني، حيث أصبحت معيارا سلوكيا لكثير من اليابانيين. على غرار المدرب مورياسو على ما يبدو.