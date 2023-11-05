ما علاقة دخول مالك فيسبوك للمستشفى بالحرب على غزة؟

بمجرد أن نشر الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ صورته على سرير المستشفى، حتى انهالت التعليقات الشامتة التي أرجعت سبب انتكاسته الصحية لتضييقه على المحتوى الفلسطيني عبر فيسبوك، مع الانحياز الواضح للكيان الصهيوني.

ونشر رئيس شركة ميتا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو مستلق على سرير المستشفى مع تعليق: “لقد تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي أثناء الملاكمة، وخرجت للتو من عملية جراحية”.

وأضاف: “كنت أستعد لنزال أم أم أي، الذي كان من المفترض أن يقام أوائل العام المقبل، ولكن تم تأجيله الآن”.

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ولم يخف نشطاء من الوطن العربي فرحتهم بمصاب زوكربيرغ، معلنين صراحة عن شماتتهم بمن يحجب المحتوى الفلسطيني ويقف إلى جانب الظلم والطغيان المتجاوز لكل الحدود، بالرغم من كل الدلائل على تعرض الغزيين للإبادة والقهر.

ولفت أغلبهم إلى تعمد إدارة فيسبوك نصرة الكيان الصهيوني من خلال توليد صور بالذكاء الاصطناعي تعكس الحقيقة وتظهر الفلسطينيين على أنهم إرهاب.