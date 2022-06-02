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 ما علاقة شابة يمنية بفريق ليفربول الانجليزي؟

جواهر الشروق
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 ما علاقة شابة يمنية بفريق ليفربول الانجليزي؟
ح.م

ظهرت عارضة أزياء يمنية في إعلان خاص بفريق ليفربول الانجليزي خلال حفل تقديم قميص النادي الجديد للموسم القادم.

ولفتت ابنة محافظ حضر موت، سلمى بازرعة، الأنظار وهي تقف بجوار   المدرب الألماني يورغن كلوب، واللاعب كورتيس جونز لتقديم القميص الرسمي الخاص بشركة Nike.

 وتعيش سلمى التي تحمل الجنسية البريطانية في مدينة ليفربول وتعتبر من مشجعات الفريق الأحمر، وتعمل في مجال عرض أزياء المحجبات لصالح العديد من الماركات العالمية الشهيرة، في بريطانيا، ويتابعها عبر حسابها الرسمي على  إنستغرام  23 ألف شخص.

وتم اختيار بازرعة لتقديم قميص ليفربول الإنجليزي للموسم القادم كأول امرأة محجبة تظهر في إعلانات النادي.

واحتفى اليمنيون بظهور ابنة بلدهم مع فريق عريق، ورفعوا هاشتاغات باسم سلمى، وأكدوا أنهم سيدعمون فريق ليفربول ضد فريق ريال مدريد الاسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، وفق موقع “العربية .نت “.

وعبّرت سلمى، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، عن مدى سعادتها لكونها حظيت بجلسة تصوير لحساب فريق ليفربول العريق، ووجهت الشكر له ولشركة “نايك”اللذين منحاها هذه الفرصة الاستثنائية وجعل ملايين الأشخاص يتعرفون عليها .

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