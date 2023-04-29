ما فرص نجاح مبادرات وقف الحرب في السودان؟

أبرزها أمريكية وأفريقية

تتسابق مبادرات إقليمية ودولية لتطويق الأزمة السودانية ووقف المواجهات المستمرة منذ نحو أسبوعين بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، وسط مخاوف من تمدد الصراع إلى الإقليم ونشر الفوضى في المنطقة.

ومنذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع حاولت الأمم المتحدة عبر رئيس بعثتها في السودان فولكر بيرتس تهدئة الأوضاع، لكن شدة المعارك وعدم ارتياح الجيش لمواقفه بشأن عملية السلام التي ترعاها الآلية الثلاثية المكونة من المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لم يفلحا في إيقاف قعقعة السلاح، وفق مراقبين.

واستجابة لجهود أميركية سعودية مشتركة، وافق طرفا القتال الاثنين الماضي على هدنة رابعة تستمر 3 أيام استطاعت تخفيف الاشتباكات المسلحة وباتت محصورة في مواقع محددة أغلبها بأطراف العاصمة الغربية والشرقية والشمالية ودائرة محدودة بوسط الخرطوم في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش والمطار، وقد أدى ذلك إلى تراجع عدد الضحايا.

ودخلت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي يرأس دورتها الحالية رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، على خط الأزمة السودانية وطرحت مبادرة تشمل تمديد الهدنة وعقد لقاء يجمع ممثلي الجيش وقوات الدعم السريع في جوبا عاصمة جنوب السودان. وقال الجيش إن البرهان وافق مبدئيا على المبادرة، لكن الخارجية السودانية ذكرت أنه لا مجال للتفاوض مع من وصفتهم “بالمتمردين” وليس أمامهم سوى الاستسلام أو الفناء، وهو ما عدّه مراقبون تبادلا للأدوار بينهما. ويرى مراقبون أن المبادرة الأفريقية تتيح لقائد الجيش فرصا أكبر للمناورة، وتقطع الطريق أمام أي تدخل دولي وتجنبه الضغوط الخارجية.

وفي المقابل، قال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع -للجزيرة نت- إن أمامهم عدة مبادرات ولا يزالون يخضعون المبادرة الأفريقية للدراسة، ولم يحددوا موقفًا بشأنها بعد، مؤكدًا انفتاحهم على المبادرات كافة.

من ناحيته، يرى مسؤول في وزارة الخارجية السودانية -في حديث للجزيرة نت- أن الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي عدّت ما يجري في السودان نزاعًا داخليا يمكن حلّه عبر المنظمات الإقليمية بعدما طالب الاتحاد الأفريقي ودول أفريقية بعدم التدخل الدولي في قضية السودان.

وحسب الدبلوماسي، فإن لدول “إيغاد” تجربة ناجحة في السودان برعايتها لمحادثات السلام بين شماله وجنوبه التي أفضت إلى اتفاق انتهى بانفصال الجنوب في عام 2011، ووقفت خلف المنظمة الأفريقية الدول الغربية في منبر أصدقاء “إيغاد” ثم صاروا شركاء لها وتعهدوا بتمويل مشروعات للإعمار والتنمية، غير أنهم لم يفوا بالتزامهم.

وبمساعٍ قادتها الولايات المتحدة والسعودية ضمن الآلية الرباعية الدولية التي تضمهما إلى جانب بريطانيا والإمارات، وبدعم من الآلية الثلاثية لدعم عملية السلام في السودان، استجاب طرفا النزاع لتمديد الهدنة الإنسانية مجددا.

ويتوقع مراقبون أن تتكامل الجهود الدولية مع الأفريقية لإقامة منبر موحد “هجين” لتسوية الأزمة السودانية عبر تطوير الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية لاستكمال التحوّل المدني الديمقراطي.

ويعتقد الخبير الأمني محمد الأطرش أن القاسم المشترك بين الدول الغربية والعربية الفاعلة في المشهد السوداني هو السعي لمنع السودان من التفكك والحيلولة دون نشوب حرب أهلية وانزلاقه إلى فوضى، وقناعتها أن الجبهة الداخلية هشة والقوى السياسية منقسمة ومتصارعة وأن أكبر قوة صلبة ومتماسكة يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار وتحفظ كيان الدولة هي الجيش وينبغي عدم إضعافه لمصلحة مليشيات أو مجموعات عسكرية جهوية أو قبلية.

وكشفت مصادر قريبة من المكون العسكري تحدثت للجزيرة نت عن أن البرهان أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التزام المؤسسة العسكرية بالعملية السياسية حتى نهايتها ومغادرة المشهد السياسي بعد التوصل إلى توافق وطني عريض يسهم في استقرار البلاد، على ألا يكون “الدعم السريع” جزءًا من أي اتفاق سياسي بعد التطورات الأخيرة، وسيجري التفاوض معه حول ترتيبات وإجراءات دمجه في الجيش.

وتشدد المصادر على أنه لا عودة لما قبل 15 أفريل الماضي (تاريخ اندلاع القتال) وأن المخرج من حالة الشقاق والاستقطاب عبر عودة الأحزاب إلى دورها والتواصل مع قواعدها وتشكيل حكومة طوارئ أو تصريف أعمال تكون أولوياتها تطبيع الحياة بعد توقف الحرب وتتصدى للأزمة الاقتصادية ومعاش الناس، وتهيئ البلاد لإجراء الانتخابات في مدة وجيزة.