“ما قام به ابني يعكس شيم الجزائريين!”

تكريم الشاب أمين مزورة بفرنسا ووالده يصرح لـ"الشروق":

قام رئيس بلدية بلفور الفرنسية، عشية عيد الفطر المبارك، بتكريم الشاب الجزائري الشجاع ابن حي الشهيد داودي موسى بولاية سعيدة “أمين مزورة” الذي يبلغ من عمر 28 سنة، وقلده ميدالية “البطل” عقب إنقاذه طفلتين ورجلين يوم 16 فيفري الماضي، بعد أن حاصرتهم ألسنة النيران الملتهبة في مبنى بشارع “جان جوريس” ببلدية “بلفور” الفرنسية.

الشاب “أمين مزورة” يعمل في خدمة التوصيل بفرنسا، كان يقود دراجته النارية بشارع جان جوريس، يوم الحادثة، حيث شاهد دخانا أسود كثيفا ينبعث من الحي المجاور، في حوالي الساعة 11 مساءً، وكان السائقون الذين يمرون بالمكان يطلقون أبواق سياراتهم في محاولة لتحذير سكان المبنى، وإذاك تيقن أمين مزورة أن هناك أشخاصا محاصرون بالنيران في الداخل ولن يتمكنوا من الخروج، فركض أمين بسرعة وتسلق العمارة بارتفاع 2.50 م، وبسبب ظلمة المكان، وانبعاث الدخان، وقع أمين في حفرة، وأصيب في كتفه، لكنه برغم إصابته، تمكن من الصعود إلى السطح، وأنقذ طفلتين فرنسيتين، ورجلين يحملان الجنسية البولندية، كانوا على السطح غير بعيد عن مركز النيران، قبل وصول رجال المطافئ، وجراء الإصابة التي تلقاها تم نقله إلى مستشفى “نورد فرانش كومتي” لتلقي العلاج.

وصرح والد أمين “الحاج هواري” في تصريح لـ”الشروق” أمس، في اليوم الثاني لعيد الفطر، أنه يفتخر بابنه وشجاعته في إنقاذ مواطنين من حريق مروع، كما كشف لنا والد “البطل” أن ابنه الذي كان ولا يزال يتمنى أن يصبح رجل إنقاذ بسلك الحماية المدنية، تلقى عددا هائلا من الرسائل التشجيعية من سكان المنطقة التي يقيم فيها منذ سنة، كما حظي بثناء كبير من طرف الصحافة الفرنسية، وحسبه أن ما قام به ابنه يعكس بحق شيم الجزائريين الذين يضحون بكل غال ونفيس، بل وحتى بحياتهم لإنقاذ الآخرين.