ما قصة اكتشاف “أسماك بوجوه بشرية” في منطقة استوائية منعزلة؟

يتداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منذ عدة أسابيع مقطع فيديو لأسماك غريبة بوجوه بشرية، زاعمين إنها اكتشفت حديثاً في منطقة استوائية منعزلة.

يضم الفيديو المعد على شكل وثائقي، مشاهد ملتقطة مما يبدو أنها بحيرة فيها أسماك ذات وجوه بشرية، وجاء في التعليق الصوتي المرفق باللغة لإنجليزية، أنه تم العثور على نوع جديد من الأسماك يطلق عليها اسم “هومو بيسيس” في بحيرة سامسارا في منطقة كارانجي تشبه وجوهها وجه الإنسان.

حظي المقطع بانتشار واسع وأثار جدلاً حول ما إذا كانت هذه الأسماك حقيقية أم لا، وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو مركب، والقناة التي نشرت المقطع الأصلي تشرح في التعريف أنها تنشر فيديوهات باستخدام تقنيات حاسوبية.

ونقل مشاركو الفيديو بعضاً من هذا التعليق الصوتي إلى اللغة العربية، فكتبوا: “في إقليم كارانجي الاستوائي المنعزل، توجد بحيرة سامسارا.. تم حديثاً اكتشاف أنواع غريبة من الأسماك التي تشبه وجوه البشر، مما جعل علماء أبحاث الأحياء المائية في حيرة ودهشة”.

بادئ الأمر، لا يرشد البحث عن اسم بحيرة سامسارا أو نوع الأسماك إلى أي نتيجة موثوقة أو أية معلومات علمية موثّقة تؤكد وجود نوع من الأسماك يطلق عليه اسم “هومو بيسيس”، ومن شأن اكتشاف مماثل أن يشكل حدثاً علمياً تغطيه وسائل الإعلام، لكن أي وسيلة ذات صدقية لم تنقل خبراً مماثلاً. حسب الوكالة الفرنسية.

على ضوء ذلك، جرى تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة وأظهر التفتيش عنها إلى أن الفيديو الأصلي نشر في 18 جانفي 2024 للمرة الأولى على قناة عبر يوتيوب، تحمل اسم “Headtap Videos”.

ويشرح صاحب القناة في الشق التعريفي أنه يقوم بتجارب على مستوى الفيديو والمقاييس التصميميّة. ويعرض في قناته مقاطع كثيرة لا تمتّ للواقع بصلة، ومن نسج الخيال تعتمد على التصاميم الرقمية.

ويملك صاحب القناة أيضاً حساباً على موقع تيك توك يحمل اسم “Bobbyboom88” ينشر المقاطع نفسها.