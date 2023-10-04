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ما قصة الأخطبوط الذي حطم سيارة بقطر؟

الشروق أونلاين
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ما قصة الأخطبوط الذي حطم سيارة بقطر؟

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه يظهر أخطبوطاً حقيقياً يقتحم موقف سيارات في قطر، فما حقيقة الفيديو؟

يظهر في الفيديو أخطبوط ضخم وهو يدخل مرآب سيارات، ويطبق على سيارة بيضاء اللون ويحطمها.

وحظي الفيديو بعشرات المشاركات من عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدّق كثيرون أنه حقيقي، فيما شكّك آخرون بصحته.

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Une publication partagée par Alex Z (@ghost3dee)

وأرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح باللغة الإنكليزية في محرك “غوغل”، مثل “أخطبوط ضخم سيارة”، إلى الفيدو نفسه منشوراً في موقع “ريديت”، وتظهر عليه علامة مائية باسم “Ghost3dee”.

وتعود هذه العلامة المائية لفنان رقمي مقيم في قطر، يدعى أليكساندر، متخصص بالتصاميم الرقمية والمؤثرات البصرية.

ويمكن مشاهدة أعماله في صفحاته على إنستغرام ويوتيوب وتيك توك، ومن بينها فيديو الأخطبوط نفسه الذي زعم ناشروه أنه حقيقي.

ونشر المصمّم الخطوات التي اتّبعها في تصميم الأخطبوط، قبل أن يضيفه إلى مشاهد أخرى.

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